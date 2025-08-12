विज्ञापन
विशेष लिंक

हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आज से खाना शुरू कर दें ये 3 चीजें, होंगे अनेक फायदे

Foods For Strong Bones:आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें डाइट में शामिल कर आप हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं. आइए जानतें हैं उन फूड्स के बारे में.

Read Time: 2 mins
Share
हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आज से खाना शुरू कर दें ये 3 चीजें, होंगे अनेक फायदे
हड्डियों को जल्दी कैसे मजबूत करें | Foods to eat for strong bones

Foods For Strong Bones: उम्र के साथ हड्डियों की डेंसिटी कम होने लगती है, जिससे वे कमजोर हो जाती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों का कारण बनती हैं. ऐसे में इनको मजबूत बनाए रखने के लिए एक बैलेंस डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत जरूरी है. आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें डाइट में शामिल कर आप हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं. आइए जानतें हैं उन फूड्स के बारे में.

Haddiyo Ko Kaise Majboot Kare | Tips For Strong Bones And Joints | Bones Strong Karne Ke Liye Kya Khaye

हड्डियों में ताकत लाने के लिए क्या खाएं?

दूध: दूध से बनी चीजों में ज्यादा कैल्शियम और हेल्दी विटामिन होते हैं जो न केवल बोन स्ट्रेंथ, बल्कि स्ट्रक्चर को भी बनाए रखने में मददगार हैं. हड्डियां को मजबूत बनाने के लिए रोजाना इनका सेवन जरूरी है.

इसे भी पढ़ें: Diabetes के लिए काल है ये हरी पत्ती, इनको खाकर मीठे की तरफ भूलकर भी नहीं देखेंगे आप, जानिए सेवन का तरीका

केला: केले में मौजूद मैग्नीशियम हड्डियों के निर्माण में मदद करता है. इसलिए केले का सेवन हड्डियां को मजबूत बनाने के लिए किया जा सकता है.

हरी पत्तेदार सब्जियां: हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई, सरसों का साग और मूली के पत्ते में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, जो मजबूत हड्डियों के लिए बेहद फायदेमंद है.

Watch Video: Lung Infection: फेफड़ों के आम संक्रमण से कैसे बचें | फेफड़ों में संक्रमण के लक्षण, कारण, और उपचार

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Superfoods For Strong Bones, Which Foods Increase Bone, Haddi Strong Kaise Kare, Haddiyo Ko Majbut Kaise Banaye
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com