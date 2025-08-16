देशभर में आज धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है. इस अवसर पर मथुरा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और हर तरफ सैन्य छावनी जैसा दृश्य देखने को मिल रहा है. भगवान के जन्माभिषेक के दर्शन करने के लिए यहां आने वाले लाखों भक्तों की सुरक्षा के लिए शहर को चार जोन एवं 18 सेक्टरों में बांटकर पांच हजार से अधिक पुलिस अधिकारियों एवं जवानों को तैनात किया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे. मुख्यमंत्री श्री कृष्ण जन्मस्थान में पूजा-अर्चना करेंगे और परिसर में एक पौधा भी रोपेंगे.
Janmashtami 2025 LIVE:
कृष्ण जन्म भूमि मंदिर में धूमधाम से हुई मंगला आरती
कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण जन्म भूमि मंदिर में मंगला आरती में भक्त शामिल हुए.
श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर वृन्दावन में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
वृन्दावन एवं अन्य तीर्थस्थलों पर भी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. तीन दिन के श्रीकृष्णोत्सव के आयोजन के मद्देनजर सभी प्रकार के भारी वाहनों का तो प्रवेश निषेध कर दिया गया है. इस बीच श्रीकृष्ण जन्मस्थान की ओर जाने वाले मार्गों पर पदयात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए दुपहिया, तिपहिया तथा चौपहिया आदि सभी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है.
मंदिरों में उमड़ रही भक्तों की भीड़
देश भर के मंदिरों को भव्य तरीकों से सजाया गया है. मंदिरों में भजन-कीर्तन, झांकियां और विशेष आयोजनों के साथ भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है. मंदिरों में सुबह से ही भक्त दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं.