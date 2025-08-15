विज्ञापन
स्कूल फंक्शन में शुतुरमुर्ग बनकर पहुंचा छोटा बच्चा, स्टेज पर टहल रहा था तभी जो हुआ, हंस-हंसकर लोटपोट हुए लोग

इंस्टाग्राम यूजर @kailash_mannady द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो अदूर (Adoor) के ऑल सेंट्स पब्लिक स्कूल में बच्चों के एक उत्सव के दौरान फिल्माया गया था.

स्कूल फंक्शन में शुतुरमुर्ग बनकर पहुंचा छोटा बच्चा, स्टेज पर टहल रहा था तभी जो हुआ, हंस-हंसकर लोटपोट हुए लोग
स्कूल फंक्शन में शुतुरमुर्ग बनकर पहुंचा छोटा बच्चा

केरल में एक फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में एक छोटे बच्चे की शानदार परफॉर्मेंस वायरल हो रही है और सोशल मीडिया पर उसकी क्रिएटिविटी की जमकर तारीफ भी हो रही है. इंस्टाग्राम यूजर @kailash_mannady द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो अदूर (Adoor) के ऑल सेंट्स पब्लिक स्कूल में बच्चों के एक उत्सव के दौरान फिल्माया गया था. इसमें एक छोटा छात्र सिर से पांव तक शुतुरमुर्ग की तरह कपड़े पहने हुए दिखाई दे रहा है, जिसकी चोंच बड़ी, पंख लगे है और लंबी टांगें हैं.

देखें Video:

क्योंकि आउटफिट की वजह से वह देख नहीं पा रहा था, इसलिए दो टीचर उसे स्टेज पर लेकर आईं और परफॉर्मेंस के दौरान उसकी मदद की. वीडियो में आप देख सकते हैं कि जैसे ही नन्हा "शुतुरमुर्ग" मंच पर टहलता हुआ आया, भीड़ खुशी से झूम उठी. वीडियो का अंत एक मज़ेदार मोड़ के साथ होता है जब "शुतुरमुर्ग ने अंडा दिया", जिससे दर्शक हंसते-हंसते से लोटपोट हो गए.

दूसरे Video में आप देख सकते हैं शुतुरमुर्ग आउटफिट कैसे तैयार की गई:

सोशल मीडिया यूज़र्स इस परफॉर्मेंस से बेहद खुश हैं.  इस वीडियो को अबतक लगभग 3 करोड़ बार देखा जा चुका है. यूजर्स वीडियो पर ढेरों कमेंट्स कर बच्चे की परफॉर्मेंस और क्रिएटिविटी की तारीफ कर रहे हैं. एक यूज़र ने कहा, "इन्हें ऑस्कर दो," जबकि दूसरे ने लिखा, "क्रिएटिविटी, परफॉर्मेंस लाजवाब." दूसरे यूजर ने लिखा- यह जरूर इसके पिता का आइडिया होगा. तीसरे ने लिखा- फर्स्ट प्राइज मेरी तरफ से.

