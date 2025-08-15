Trump Putin Alaska Meeting Live Update: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) की अलास्का मीटिंग बस कुछ देर में शुरू होने वाली है. इस मीटिंग के लिए अमेरिकी प्रांत अलास्का की राजधानी एंकोरेज में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं. दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा में तैनात रहने वाले हाइली ट्रेंड कमांडो की टीम अलास्का के चप्पे-चप्पे पर नजर रख रही है. इस मीटिंग से तीन साल से चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध का भविष्य तय होगा. साथ ही भारत सहित दुनिया के कई देशों पर लगने वाले अमेरिकी टैरिफ पर भी बात बनेगी. इस मीटिंग के लिए दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष अलास्का पहुंच रहे हैं.

ट्रंप और पुतिन की महामुलाकात से पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि अगर बैठक सही नहीं चली तो मैं चला जाऊंगा. ट्रंप-पुतिन की महामुलाकात से जुड़ी पल-पल की अपडेट्स पढ़ें ndtv.in के इस लाइव ब्लॉग पर.

Trump Putin Alaska Summit Live Updates: