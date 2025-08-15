विज्ञापन
विशेष लिंक
2 minutes ago
अलास्का:

Trump Putin Alaska Meeting Live Update: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) की अलास्का मीटिंग बस कुछ देर में शुरू होने वाली है. इस मीटिंग के लिए अमेरिकी प्रांत अलास्का की राजधानी एंकोरेज में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं. दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा में तैनात रहने वाले हाइली ट्रेंड कमांडो की टीम अलास्का के चप्पे-चप्पे पर नजर रख रही है. इस मीटिंग से तीन साल से चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध का भविष्य तय होगा. साथ ही भारत सहित दुनिया के कई देशों पर लगने वाले अमेरिकी टैरिफ पर भी बात बनेगी. इस मीटिंग के लिए दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष अलास्का पहुंच रहे हैं.

ट्रंप और पुतिन की महामुलाकात से पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि अगर बैठक सही नहीं चली तो मैं चला जाऊंगा. ट्रंप-पुतिन की महामुलाकात से जुड़ी पल-पल की अपडेट्स पढ़ें ndtv.in के इस लाइव ब्लॉग पर.

Trump Putin Alaska Summit Live Updates:

Aug 15, 2025 23:53 (IST)
Link Copied
Share

Trump Putin Alaska Meeting: दोनों नेताओं ने बातचीत से सकारात्मक निर्णय की उम्मीद जताई

ट्रंप ने फॉक्स रेडियो को दिए साक्षात्कार में रूस के राष्ट्रपति के साथ समझौता होने की उम्मीद जताई है. वहीं, पुतिन ने कहा है कि रूस-यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के लिए ट्रंप ईमानदार प्रयास कर रहे हैं.

Aug 15, 2025 23:51 (IST)
Link Copied
Share

Trump Putin Alaska Meeting: रात 12.30 बजे शुरू होगी ट्रंप-पुतिन की बैठक

मिली जानकारी के अुसार अमेरिकी और रूसी राष्ट्रपति के बीच बैठक रात 12.30 बजे से शुरू होगी. यह बैठक अलास्का की राजधानी एंकोरेज में स्थित शीत युद्धकालीन एयर फोर्स बेस पर होगी. इस महामुलाकात के लिए एंकोरेज में होटल फुल हो चुकी है. यहां कारों की एंट्री बैन की जा चुकी है.

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Donald Trump, Vladimir Putin, Trump Putin Alaska Meet, Trump Putin Alaska Meeting, Trump Putin Alaska Summit
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com