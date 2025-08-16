विज्ञापन
आईजी से लेकर DGP तक, कृष्ण भक्त बनकर इन बड़े अधिकारियों ने छोड़ दी थी नौकरी

Shri Krishna Janmashtami 2025: कृष्ण भक्ति में अपनी नौकरी छोड़ने वाले अधिकारियों में ज्यादातर आईपीएस अधिकारी शामिल हैं. एक अधिकारी तो खुद को राधा बताने लगे और फिर अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया.

आईजी से लेकर DGP तक, कृष्ण भक्त बनकर इन बड़े अधिकारियों ने छोड़ दी थी नौकरी
कृष्ण की भक्ति में त्याग दिया सब कुछ
  • हरियाणा की आईपीएस अधिकारी भारती अरोड़ा ने 2021 में कृष्ण भक्ति के कारण रिटायरमेंट लिया
  • बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने राजनीति छोड़कर कृष्ण भक्ति को अपना जीवन बना लिया है
  • रूसी सेना के पूर्व कमांडो ओब्लोनकोव ने इस्कॉन से जुड़कर स्वामी पात्री दास बनकर भक्ति मार्ग अपनाया
Shri Krishna Janmashtami 2025: भगवान श्रीकृष्ण यानी कान्हा के जन्मदिन के मौके पर देशभर में उत्सव का माहौल है. जन्माष्टमी के इस त्योहार को महाराष्ट्र, यूपी समेत देश के तमाम राज्यों में धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन भक्त कृष्ण की भक्ति में डूब जाते हैं और जमकर झूमते हैं. आपने सूरदास, मीरा और चैतन्य महाप्रभु की कृष्ण भक्ति के बारे में तो सुना होगा, लेकिन कुछ ऐसे आम लोग भी लोग हैं, जो कान्हा के प्यार में कुछ इस कदर पागल हैं कि अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ उनकी भक्ति में लीन होना चाहते हैं. आज हम आपको ऐसे भक्तों के बारे में बताएंगे, जिन्होंने भक्ति की सारी हदें पार कर दीं. 

हरियाणा की IPS अधिकारी ने छोड़ी नौकरी

हाल ही में हरियाणा कैडर की 1998 की आईपीएस अधिकारी भारती अरोड़ा ने 2021 में अचानक रिटायरमेंट ले लिया. उन्होंने बताया कि इसका कारण कृष्ण हैं और वो अब अपनी आगे की जिंदगी सिर्फ कृष्ण भक्ति में ही बिताने वाली हैं. अंबाला रेंज की आईजी पद पर तैनात इस महिला अधिकारी के इस फैसले ने सभी को हैरान कर दिया. 

20 मिनट में पूरा होगा एक घंटे का सफर, दिल्ली-गुरुग्राम वालों के लिए तोहफे से कम नहीं है द्वारका एक्सप्रेसवे

बिहार के पूर्व डीजीपी की कृष्ण भक्ति

आईपीएस अधिकारी और बिहार के डीजीपी रह चुके गुप्तेश्वर पांडेय अपने इस्तीफे को लेकर काफी चर्चा में रहे. उन्होंने राजनीति में अपनी पारी की शुरुआत के लिए नौकरी छोड़ी थी, लेकिन ये भी उन्हें रास ना आया. इसके बाद गुप्तेश्वर पांडेय कृष्ण की शरण में चले गए और आज उनकी वेशभूषा से लेकर रहन-सहन एक साधु की तरह है. वो देशभर में कृष्ण भक्ति को लेकर प्रवचन भी देने लगे हैं. 

रूसी कमांडो बना इस्कॉन का स्वामी 

कृष्ण की भक्ति ऐसी है कि उसमें हर कोई डूब सकता है, जो इस भक्ति सागर में गोते लगाता है, वो कान्हा की लीला में रम जाता है और फिर सब कुछ छोड़कर सिर्फ कृष्ण भक्ति में ही लीन रहता है. इसका एक बड़ा उदाहरण स्वामी पात्री दास हैं, जो पहले रूसी सेना में कमांडो हुआ करते थे, जिनका नाम ओब्लोनकोव था. जब उन्हें एक कृष्ण भक्त ने गीता भेंट की तो वो इस्कॉन के संपर्क में आए और उन्होंने नौकरी छोड़ दी. इसके बाद उन्होंने दीक्षा ली और स्वामी पात्री दास बन गए. पात्री दास आज नेपाल में इस्कॉन के एक बड़े संत और प्रचारक हैं. 

IPS किशोर कुणाल की भक्ति 

बिहार के सबसे सख्त और ईमानदार आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल की भी कहानी कुछ ऐसी ही है. उन्होंने कृष्ण नहीं बल्कि हनुमान की भक्ति के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी और अब सिर्फ यही काम करते हैं. अब उन्हें आचार्य किशोर कुणाल के नाम से लोग जानते हैं. फिलहाल वो पटना महावीर मंदिर न्यास के सचिव हैं. 

राधा बन गए डीके पांडा 

डीके पांडा एक ऐसे आईपीएस अधिकारी थे, जिनकी खूब चर्चा रही. यूपी कैडर के अधिकारी अचानक मीरा के वेश में आ गए और उन्होंने आईजी पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने बताया कि उनके सपने में खुद भगवान कृष्ण आए थे, जिन्होंने बताया कि तुम मेरी राधा हो. पांडा ने ये भी खुलासा किया कि उन्हें कई साल पहले इस बारे में पता चल गया था, जिसके बाद वो लड़कियों के कपड़े पहनकर और साज श्रृंगार कर हर बार छुपकर राधा बन जाते थे. आखिरकार उन्होंने इसे स्वीकार किया और अपना पद छोड़ दिया. 

Shri Krishna Janmashtami, Shri Krishna Janmashtami 2025, Krishna Devotees, IPS Officer, Bharti Arora
