विज्ञापन

दीपिका चिखलिया की 10 तस्वीरें, 7वीं में दिखेगा रामायण की माता-सीता का अलग रूप

रामानंद सागर की रामायण में माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया की रेयर तस्वीरों में आपको उनका अलग रूप देखने को मिलेगा. 

Read Time: 3 mins
Share
दीपिका चिखलिया की 10 तस्वीरें, 7वीं में दिखेगा रामायण की माता-सीता का अलग रूप
रामायण की सीता दीपिका चिखलिया की 10 रेयर तस्वीरें
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया, जिन्हें पूरा देश रामानंद सागर की रामायण में माता सीता की भूमिका के लिए जानता है. वह उन एक्ट्रेसेस में शुमार हैं, जिनका फिल्मी करियर भले ही फ्लॉप रहा हो. लेकिन टीवी की वह सुपरस्टार का खिताब हासिल कर चुकी हैं. वहीं उनका एक किरदार ऐसा छाया कि भारतीय टेलीविजन और सिनेमा में अपनी अमिट छाप छोड़ दी. लेकिन आपने जब भी टीवी पर दीपिका चिखलिया को देखा वह इंडियन और ट्रेडिशनल अवतार में आपके सामने आईं. लेकिन आज हम आपको रामायण की सीता की कुछ रेयर तस्वीरें दिखाने वाले हैं, जिनमें उनका मॉर्डर्न अवतार आपका दिल जीत लेगा.जबकि कुछ लोग उन्हें पहचान नहीं पाएंगे. 

29 अप्रैल 1965 को मुंबई में जन्मी दीपिका चिखलिया ने मुंबई विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री हासिल की है. 

Latest and Breaking News on NDTV

एक्ट्रेस का जन्म पिता राजेश चिखलिया की फैमिली में हुआ. जबकि दीपिका ने अपने करियर की शुरुआत 1983 में फिल्म सुन मेरी लैला से की. 

Latest and Breaking News on NDTV

इसमें उन्होंने राज किरन के साथ स्क्रीन शेयर की, जिसके बाद उन्हें हिंदी, मलयालम, कन्नड़, तमिल और बंगाली फिल्मों में भी देखा गया. 

Latest and Breaking News on NDTV

उनकी फिल्मों में रुपये दस करोड़ (1991), घर का चिराग (1989), और खुदाई (1994) का नाम शामिल हैं. इसके अलावा वह भोजपुरी फिल्म सजनवा बैरी भइले हमार से भी काफी लोकप्रियता हासिल कर चुकी हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

हालांकि, दीपिका को असली पहचान 1987-1990 के बीच प्रसारित रामायण से मिली, जहां उन्होंने माता सीता का किरदार निभाया.

Latest and Breaking News on NDTV

लेकिन यह किरदार उन्हें आसानी से नहीं मिला. इसके लिए उन्हें कई ऑडिशन देने पड़े. लेकिन जब रामानंद सागर ने उन्हें देखा तो वह उनकी सादगी और एक्टिंग के कायल हो गए. 

Latest and Breaking News on NDTV

दीपिका ने बताया कि शूटिंग के दौरान वनवास का सीन उनके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण था क्योंकि उन्हें 45 डिग्री तापमान में नंगे पांव रेत पर चलना पड़ता था.

Latest and Breaking News on NDTV

लेकिन दीपिका की पर्दे पर यह मेहनत ऐसी रंग लाई कि आज भी दर्शक उन्हें माता सिता के रूप में देखते हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

1991 में दीपिका चिखलिया ने गुजराती व्यवसायी हेमंत टोपीवाला से शादी की, और अब वह दीपिका टोपीवाला के नाम से जानी जाती हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

कपल की दो बेटियां, निधि और जूही, हैं. शादी के बाद दीपिका ने पति की कॉस्मेटिक कंपनी में मार्केटिंग और प्रबंधन का जिम्मा संभाला है. 

Latest and Breaking News on NDTV

उन्होंने फिल्मों में काम कम कर दिया ताकि सीता की छवि बरकरार रहे. लेकिन 2020 में उन्होंने आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला में मां का किरदार निभाया. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Deepika Chikhalia, Ramayan, Ramayan Sita, Sita, Old Ramayan, Deepika Chikhalia Young
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com