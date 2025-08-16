Mumbai Rain Live: महाराष्ट्र का भीषण बारिश से बुरा हाल है. मुंबई में भी शुक्रवार से बारिश (Mumbai Heavy Rainfall) कहर बनकर रस रही है. शनिवार सुबह से हो रही तेज बारिश की वजह से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं. सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया है. जिसकी वजह से आम लोगों को बहत ही परेशानी हो रही है. मुंबई को पूरे दन बारिश से राहत मिली नहीं दिख रही है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. जबकि ठाणे के लिए 16 और 17 अगस्त का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. कुछ क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है. इस दौरान एक जगह पर लैंडस्लाइड भी हुआ है. कहां कैसा है हाल, जानें हर अपडेट.
ये भी पढ़ें- मुंबई में आज आफत की बारिश, सड़कें बनीं समंदर, IMD ने का अलर्ट, जानिए हर अपडेट
MUMBAI RAIN LIVE UPDATES...
Mumbai Rain LIVE: किंग्स सर्कल में डूब गईं सड़कें
मुंबई के किंग्स सर्कल इलाके में भारी बारिश की वजह से सड़कें पूरी तरह डूब गई हैं.
#WATCH मुंबई: भारी बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में जलभराव हुआ।— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 16, 2025
वीडियो किंग्स सर्कल से है। pic.twitter.com/cVVVsWQd9O
Mumbai Rain LIVE: मुंबई में 6 घंटों में कहां कितनी हुई बारिश, जानें
मुंबई में 15 अगस्त की रात 11 बजे से लेकर 16 अगस्त की सुबह 5 बजे तक यानी 6 घंटे के भीतर भारी बारिश दर्ज की गई. इस दौरान शहर, पश्चिम उपनगर और पूर्व उपनगर के कई हिस्सों में सबसे अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई.
प्रतीक्षा नगर, एमपी स्कूल, शीव – 144 मि.मी.
वरळी सी-फेस एमपी स्कूल – 137 मि.मी.
दादर वर्कशॉप – 137 मि.मी.
दादर फायर ब्रिगेड – 135 मि.मी.
रावली कैंप – 135 मि.मी.
पश्चिम उपनगर
मरोल फायर ब्रिगेड – 216 मि.मी.
नारियलवाड़ी स्कूल, सांताक्रूज़ – 213 मि.मी.
चकाला एमपी स्कूल, अंधेरी – 207 मि.मी.
मालपा डोंगरी एमपी स्कूल, अंधेरी – 204 मि.मी.
के पश्चिम वार्ड कार्यालय – 195 मि.मी.
Mumabi Rain Live: नवी मुंबई के वाशी इलाके में सड़क बनी तालाब
नवी मुंबई के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की वजह से जलभराव हो गया है. वाशी इलाके का हाल देख लीजिए.
#WATCH महाराष्ट्र: नवी मुंबई के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण जलभराव देखने को मिला।— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 16, 2025
वीडियो वाशी इलाके से है। pic.twitter.com/oDBuOgamw3
Mumabi Rain Live: मुंबई में अगले 3-4 घंटों में तेज बारिश की आशंका
मुंबई में अगले 3-4 घंटों के दौरान रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर ज़िलों में अलग-अलग जगहों पर मध्यम से तीव्र बारिश होने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है.
मुंबई में अगले 3-4 घंटों के दौरान रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर ज़िलों में अलग-अलग स्थानों पर मध्यम से तीव्र बारिश होने की संभावना है: भारतीय मौसम विभाग pic.twitter.com/biXcVp02rE— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 16, 2025
Mumabi Rain Live: वाशिम जिले में कुछ गांव बाढ़
महाराष्ट्र के वाशिम जिले के रिसोड और मालेगांव तालुकाओं के कुछ गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. यहां शुक्रवार शाम से ही भारी बारिश हो रही है. बारिश के कारण बोरखेड़ी-गणेशपुर, खंडाला-वाघी, केनवाड़-गणेशपुर मार्ग कुछ देर के लिए बंद हो गए. जबकि पचम्बा गांव के पास नवनिर्मित पुल बह गया.
Mumabi Rain Live: छत्रपति संभाजीनगर में बाढ़ जैसे हालात
छत्रपति संभाजीनगर ज़िले में शुक्रवार से ही लगातार तेज बारिश हो रही है. जिससे कुछ गांवों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. जबकि बीड जिले में बारिश के बीच ज़िला अस्पताल की जर्जर छत का प्लास्टर गिर गया. इस हादसे में एक मरीज़ मामूली रूप से घायल हुआ है. ज़िला अस्पताल की इमारत ख़तरनाक स्थिति में है.
Mumabi Rain Live: पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश
मुंबई में बारिश के हालात को देखते हुए पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस मुंबईवासियों की मदद के लिए पूरी तरह तैयार है. किसी भी आपात स्थिति में, 100/112/103 पर डायल क
Mumbai is experiencing heavy rainfall with an Orange Alert in effect. Water-logging and reduced visibility have been reported in several areas.— मुंबई पोलीस - Mumbai Police (@MumbaiPolice) August 15, 2025
Mumbaikars are advised to avoid non-essential travel and to exercise caution while venturing out.
Police have been instructed to be on…
Rain Live: मुंबईकर जरूरत न होने पर घर से बाहर न निकलें
मुंबईकरों से अपील कि गई है कि जरूरत न होने पर घर से बाहर न निकलें. भारी बारिश और जलभराव की के चलते प्रशासन ने सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
Rain Live: मुंबई के कुछ क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि शनिवार को मुंबई में कुछ क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है.
Rain Live: मुंबई में शनिवार सुबह से तेज बारिश,रेड अलर्ट जारी
मुंबई में शनिवार सुबह से तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. जबकि ठाणे के लिए 16 और 17 अगस्त का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.