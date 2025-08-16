Mumbai Rain Live: महाराष्ट्र का भीषण बारिश से बुरा हाल है. मुंबई में भी शुक्रवार से बारिश (Mumbai Heavy Rainfall) कहर बनकर रस रही है. शनिवार सुबह से हो रही तेज बारिश की वजह से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं. सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया है. जिसकी वजह से आम लोगों को बहत ही परेशानी हो रही है. मुंबई को पूरे दन बारिश से राहत मिली नहीं दिख रही है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. जबकि ठाणे के लिए 16 और 17 अगस्त का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. कुछ क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है. इस दौरान एक जगह पर लैंडस्लाइड भी हुआ है. कहां कैसा है हाल, जानें हर अपडेट.

ये भी पढ़ें- मुंबई में आज आफत की बारिश, सड़कें बनीं समंदर, IMD ने का अलर्ट, जानिए हर अपडेट

MUMBAI RAIN LIVE UPDATES...