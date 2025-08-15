विज्ञापन

आफताब शिवदासानी की पत्नी की 10 तस्वीरें, लंदन की रहने वाली नीन की खूबसूरती के आगे फेल हैं कई हीरोइनें

आफताब शिवदासानी की पत्नी निन दुसांज एक खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला हैं, जिनका जन्म लंदन में हुआ और वह पंजाबी मूल की हैं. निन ने अपनी पढ़ाई लंदन में पूरी की और बाद में हांगकांग चली गईं.

आफताब शिवदासानी की पत्नी की 10 तस्वीरें
नई दिल्ली:

आफताब शिवदासानी की पत्नी निन दुसांज एक खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला हैं, जिनका जन्म लंदन में हुआ और वह पंजाबी मूल की हैं. निन ने अपनी पढ़ाई लंदन में पूरी की और बाद में हांगकांग चली गईं, जहां उन्होंने फैशन और विज्ञापन की दुनिया में अपनी पहचान बनाई. वह कई लग्जरी ब्रांड्स के विज्ञापनों में काम कर चुकी हैं और एक मॉडल के तौर पर उनकी शानदार उपस्थिति ने उन्हें काफी लोकप्रियता दिलाई. निन की स्टाइलिश और आकर्षक पर्सनैलिटी उनकी खासियत है, जो उन्हें भीड़ से अलग बनाती है.

आफताब और निन की मुलाकात मुंबई में एक किताब लॉन्च इवेंट के दौरान हुई थी, जहां आफताब एक अतिथि वक्ता थे. पहली नजर में ही आफताब को निन से प्यार हो गया.

दोनों ने जल्द ही डेटिंग शुरू की और तीन हफ्तों बाद ही आफताब ने निन को शादी के लिए प्रपोज कर दिया. 2012 में उनकी सगाई हुई और 2014 में एक निजी समारोह में दोनों ने शादी कर ली. 2017 में, परिवार और दोस्तों की खुशी के लिए, उन्होंने श्रीलंका में हिंदू रीति-रिवाजों से दोबारा शादी की, जो काफी चर्चा में रही.

निन न केवल एक मॉडल हैं, बल्कि एक निर्माता भी हैं. वह आफताब के साथ मिलकर फिल्म 'धुंध' प्रोड्यूस कर रही हैं, जो दर्शाता है कि वह पेशेवर रूप से भी सक्रिय हैं. 2020 में, निन और आफताब एक बेटी के माता-पिता बने, जिसकी घोषणा उन्होंने सोशल मीडिया पर की.

निन अपनी निजी जिंदगी को निजी रखना पसंद करती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वह अक्सर आफताब और अपनी बेटी के साथ तस्वीरें साझा करती हैं. उनकी सादगी, मेहनत और परिवार के प्रति समर्पण उन्हें एक खास शख्सियत बनाता है.

