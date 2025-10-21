रोज 30 मिनट चलने के क्या फायदे हैं?

Roj Walk Karne Se Kya Hota Hai: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग फिट रहने के लिए महंगे जिम से लेकर डाइट प्लान और सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं? अपनी सेहत को बेहतर बनाने का सबसे आसान और नेचुरल तरीका आपके कदमों में ही छिपा है. जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने. रोजाना कुछ समय अपने लिए निकालने से खुद को ठीक रखा जा सकता है. आइए जानते हैं रोज कुछ देर चलने से शरीर को क्या फायदे हो सकते हैं और इसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना क्यों जरूरी है.

पैदल चलने से कौन-कौन सी बीमारी ठीक होती है?

दिल: रोजाना 30 से 45 मिनट तक चलने से हार्ट को हेल्दी रखा जा सकता है. चलने से ब्लड फलो बेहतर होता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है और हार्ट से जुड़ी बीमारियां जैसे अटैक या स्ट्रोक का खतरा कम किया जा सकता है.

वजन: अगर आप मोटापे से परेशान हैं, तो रोजाना वॉक करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. चलने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है और शरीर में जमा कैलोरी बर्न होती है. अगर आप हर दिन लगभग 30 मिनट तक चलें तो धीरे-धीरे अपने अपने वजन को कंट्रोल में रख सकते हैं.

हड्डियां: रोजाना वॉक करने से हड्डियां मजबूत होती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों से राहत पाई जा सकती है. जो लोग जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं उनके लिए रोजाना की गई वॉकिंग एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है.

नींद: फिजिकल एक्टिविटी सर्कैडियन लय को रेगुलर करके और तनाव को कम करके बेहतर नींद को बढ़ावा देती है. क्वालिटी वाली नींद ऑलओवर हेल्थ, इम्यून फंक्शन और कॉग्नेटिव हेल्थ में योगदान देती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)