फूलगोभी के कीड़े कैसे निकाले, इन चीजों से साफ करेंगे तो अंदर छिपा एक-एक कीड़ा निकल जाएगा बाहर

Cauliflower Cleaning Hacks: फूलगोभी में पोषक तत्वों का भंडार होता है, लेकिन बहुत से लोग घर पर फूलगोभी पकाने से डरते हैं. वे इसे इसलिए नहीं खाते क्योंकि इसमें कीड़े होते हैं.

Cauliflower Cleaning Hacks: सर्दियों में फूलगोभी आसान से मार्केट में मिलती है और इसका सेवन भी अधिक किया जाता है. इससे कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग घर पर फूलगोभी पकाने से डरते हैं. वे इसे इसलिए नहीं खाते क्योंकि इसमें कीड़े होते हैं, लेकिन फूलगोभी में कई पोषक तत्व होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है. यह न केवल खाने में स्वादिष्ट होती है, बल्कि सेहत को भी कई फायदे पहुंचाती है.

फूलगोभी के पोषक तत्व

फूलगोभी में विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी, फोलेट, फाइबर, पोटैशियम और मैंगनीज जैसे कई पोषक तत्व होते हैं. ये शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, इसलिए कीड़ों के डर से फूलगोभी खाना बंद नहीं करना चाहिए. उन कीड़ों को सावधानीपूर्वक निकालकर ही पकाकर खाना चाहिए.

कीड़ों से छुटकारा पाने के उपाय

फूलगोभी में मौजूद पोषक तत्व पाचन तंत्र और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इसमें अक्सर कीड़े पाए जाते हैं. आप सिर्फ दो चीजों की मदद से फूलगोभी के कीड़ों से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं. इनसे फूलगोभी के कीड़े पूरी तरह से निकल जाते हैं. यहां तक ​​कि फूल के कोनों में फंसे छोटे-छोटे कीड़े भी निकल जाते हैं. इसके लिए आपको हल्दी और नमक का इस्तेमाल करना चाहिए. इन दोनों की मदद से आप आसानी से कीड़ों को निकाल सकते हैं.

फूलगोभी के कीड़े कैसे निकालें

फूलगोभी से कीड़े निकालने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में गुनगुना पानी लें. इसमें थोड़ी हल्दी और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब फूलगोभी को इस घोल में भिगो दें. ऐसा करने से फूलगोभी के अंदर के कीड़े बाहर निकल आएंगे और नरम हो जाएंगे. इन्हें निकाल लें. इसके बाद फूलगोभी पूरी तरह से साफ और खाने योग्य हो जाएगी. यह एक बहुत ही आसान तरीका है. पानी में डालने के बाद इसे कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ दें. ध्यान रहे कि फूलगोभी पानी में डूबी रहे, इसलिए बीच-बीच में पानी डालते रहें.

फूलगोभी खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

फूलगोभी खरीदते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए. इसके आकार को ध्यान से देखें।. फूल अलग-अलग या बिखरे हुए हों, तो इसे न खरीदें. इसमें कीड़े होने की संभावना है. खरीदते समय पत्तियों का निरीक्षण करें. मुरझाई हुई या पीली पत्तियां न खरीदें. इनमें कीड़े होने की संभावना है. कीड़ों वाली फूलगोभी का वजन कम होगा. कीड़ों रहित फूलगोभी का वजन थोड़ा अधिक होगा. यदि फूलगोभी खरीदते समय आपको कोई दुर्गंध आए, तो इसे न खरीदें, यह अंदर से खराब हो सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

