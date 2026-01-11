विज्ञापन

केमिकल से भरे फेस वॉश का चेहरे पर नहीं हो रहा कोई असर, इन नेचुरल नुस्खों से खिल उठेगा चेहरा

Homemade Natural Face Wash:  चेहरे से जुड़ी हर परेशानी के लिए अलग तरीके के फेस वॉश बाजार में मिल जाएंगे, लेकिन वे उतने असरदार नहीं होते हैं. 

Read Time: 3 mins
Share
केमिकल से भरे फेस वॉश का चेहरे पर नहीं हो रहा कोई असर, इन नेचुरल नुस्खों से खिल उठेगा चेहरा
घर में प्राकृतिक फेस वॉश कैसे बनाएं
file photo

Skin Care Tips: चेहरे को साफ और कोमल बनाने के लिए बाजार में कई तरह के फेस वॉश मौजूद हैं, जो प्राकृतिक होने का दावा करते हैं लेकिन उनमें भरपूर मात्रा में केमिकल भरे होते हैं. चेहरे से जुड़ी हर परेशानी के लिए अलग तरीके के फेस वॉश बाजार में मिल जाएंगे, लेकिन वे उतने असरदार नहीं होते हैं. आज हम आपके लिए आयुर्वेदिक पद्धति से बने फेस वॉश की जानकारी लेकर आए हैं जो चेहरे की रंगत को अंदर से निखारने में मदद करेंगे और स्किन से जुड़ी परेशानियों से निजात दिलाने में भी राहत देंगे.

यह भी पढ़ें:- Hair Oil: नारियल तेल के साथ इन 3 चीजों मिलाएं, बुढ़ापे तक भी बाल रहेंगे मजबूत, झड़ना होगा दूर

दही, ओटमील और शहद

अगर, चेहरे पर मृत कोशिकाएं ज्यादा हो गई हैं और चेहरे की रंगत असमान हो गई है, तो दही, ओटमील और शहद को मिलाकर चेहरे पर लगाएं. कुछ देर सूखने के बाद हल्के हाथों से चेहरे को रगड़ें. इससे चेहरे की डेड स्किन निकल जाएगी और चेहरा अंदर से साफ होगा. हल्की मसाज से चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है, जिससे चेहरे पर प्राकृतिक निखार आता है.

शहद, दूध और बेसन

सर्दियों में चेहरा रुखा और बेजान हो जाता है और लगातार मॉइश्चराइजर लगाने से भी खास असर नहीं होता है. ऐसे में चेहरे पर नमी बनाए रखने और गहराई से सफाई करने के लिए शहद, दूध और बेसन का मिश्रण चेहरे पर लगाएं और सूख जाने पर हल्के हाथों से रगड़कर निकालें. इससे चेहरे के रोम छिद्र भी गहराई से साफ होंगे और शहद की वजह से चेहरे को बराबर नमी भी मिलेगी.

मुल्तानी मिट्टी, गुलाब जल और शहद

अक्सर लोग ऑयली स्किन से परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से चेहरे को बार-बार धोना पड़ता है. ऐसे में मुल्तानी मिट्टी, गुलाब जल और शहद के मिश्रण से चेहरे को साफ करना चाहिए. मुल्तानी मिट्टी त्वचा में मौजूद ऑयल को सोख लेती है और गुलाब जल और शहद मिलकर चेहरे को साफ करते हैं और नमी बनाए रखते हैं.

हल्दी, बेसन और दूध

अगर, चेहरे पर दाग-धब्बे हैं और टैनिंग भी है तो हल्दी, बेसन और दूध का मिश्रण तैयार कर उससे दिन में दो बार चेहरा साफ करें. इसके लिए मिश्रण का घोल पतला बनाएं और कॉटन की सहायता से चेहरे पर लगाएं. चाहें तो कुछ देर के लिए छोड़ सकते हैं. दूध दाग-धब्बों को हल्का करने में मदद करता है और हल्दी मुहांसों को आने से रोकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Skin, Skin Care, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com