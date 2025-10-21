डेंगू जल्दी ठीक करने के लिए क्या खाना चाहिए?

Dengue Mein Kya Khaye: मच्छरों के काटने से फैलने वाली यह बीमारी डेंगू अक्सर बुखार के रूप में शुरू होती है. इसमें बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द, जोड़ों का दर्द, प्लेटलेट्स की कमी और कमजोरी जैसी समस्याएं होना आम हैं. इसलिए इस समय अपनी डाइट का ध्यान देना बेहद जरूरी हो जाता है. सही खानपान न केवल इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, बल्कि प्लेटलेट्स को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है. तो आइए जानते हैं कि डेंगू के दौरान कौन-सी चीजों का सेवन फायदेमंद हो सकता है.

डेंगू के लिए हेल्दी डाइट

हाइड्रेटेड रहें: हर घंटे थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहें. इसके अलावा आप शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने के लिए नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं. अगर आप अपने डेली रूटीन में नींबू पानी को शामिल करते हैं तो इम्यूनिटी को मजबूत बना सकते हैं. इसके अलावा पपीता, अनार, संतरा और मौसमी का जूस भी शरीर को ऊर्जा और विटामिन दे सकता है.

हल्का खाना खाएं: खिचड़ी, दलिया, ओट्स, उबली सब्जियां पचने में आसान होती है. वहीं, उबले आलू या शकरकंद शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं. अगर आप स्टीम्ड राइस और मूंग दाल खिचड़ी जैसी चीजों का सेवन करते हैं तो यह एक हल्का और पौष्टिक विकल्प हो सकता है. डेंगू में शरीर बहुत कमजोर होता है, इसलिए जितना हो सके मसालेदार खाने से दूर रहना चाहिए.

ड्राई फ्रूट्स: ड्राई फ्रूट्स का सेवन भी डेंगू के बाद की कमजोरी को दूर करने के लिए मददगार साबित हो सकता है और शरीर को लगातार ऊर्जा देते हैं. बादाम, अखरोट, खजूर और किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट्स हेल्दी फैट्स, प्रोटीन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं और न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक तनाव को भी कम करते हैं.

फल: पपीता या इसके पत्तों का रस पीने से प्लेटलेट्स को बढ़ाने में मदद मिल सकती है. वहीं, अगर आप अनार को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो खून की कमी और कमजोरी से राहत पा सकते हैं. विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर फलों को भी अपनी डाइट में शामिल करने से इम्यूनिटी को मजबूत बनाया जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)