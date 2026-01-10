खुशखबरी! लाडली बहनों के खाते में इस दिन आएंगे 1500 रुपये, जानें 32वीं किस्त को लेकर क्या है अपडेट

Ladli Behna Yojana 32nd Installment: मध्य प्रदेश की लाखों लाड़ली बहनों के लिए खुशखबरी की खबर सामने आई है. अगर आप भी मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रही हैं, तो आपका इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है. 31वीं किस्त के बाद अब प्रदेश की 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खातों में 32वीं किस्त आने वाली है.

कब आएगी 32वीं किस्त?

दिसंबर महीने में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाड़ली बहनों के खाते में 31वीं किस्त के 1,500 रुपये ट्रांसफर किए थे. खबर है कि योजना की 32वीं किस्त 1 से 15 जनवरी 2026 के बीच कभी भी जारी की जा सकती है. हालांकि, सरकार की ओर से अभी किसी फिक्स तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि मकर संक्रांति के आसपास बहनों को यह सौगात मिल सकती है.

अब 1250 नहीं, मिलेंगे पूरे ₹1500

इस योजना की शुरुआत 1,000 रुपये से हुई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 1,250 रुपये किया गया था. लेकिन अब राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह कर दिया है. यानी अब हर महीने बहनों के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आने वाली है.

लिस्ट में ऐसे चेक करें अपना नाम

अगर आप चेक करना चाहती हैं कि आपको अगली किस्त मिलेगी या नहीं, तो इन स्टेप्स के जरिए आप आसानी से पता लगा सकती हैं. मालूम हो कि किस्त आने पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आएगा. अगर मैसेज न आए, तो आप पोर्टल पर जाकर अपनी स्थिति इन आसान स्टेप्स से जांच सकती हैं.

योजना की वेबसाइट cmladlibahna.mp.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर एप्लीकेशन और पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करें.

अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या सदस्य आईडी दर्ज करें.

कैप्चा कोड भरकर OTP के जरिए लॉगिन करें.

आपके सामने आपकी पेमेंट डिटेल और लिस्ट में नाम की जानकारी आ जाएगी.

किन महिलाओं को मिलता है फायदा?