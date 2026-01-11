सर्दियों में घर को गर्म रखने के लिए क्या करें? इन 5 टिप्स को अपनाएं, हीटर की नहीं पड़ेगी जरूरत

Home Remedies For Winter: सर्दियों के मौसम में फर्श बर्फ जैसा ठंडा लगने लगता है. हवा भारी और सुस्त हो जाती है, क्योंकि सर्दी के मौसम में धूप नहीं निकलती और घर के हर हिस्से में ठंड बसने लगती है. हालांकि, सर्दियों में ठंड से बचने के लिए लोग हीटर और अन्य चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर किसी के पास घर में हीटर नहीं होता और कई इलाकों में बिजली की समस्या होती है. ऐसे में आप भी बिना हीटर और ब्लोअर के घर को गर्म रखना चाहते हैं तो कुछ आसान टिप्स को फॉलो करने से आपको मदद मिल सकती है. चलिए आपको बताते हैं सर्दी में घर को गर्म करने के लिए क्या करें?

घर ठंडा होने का कारण पता लगाएं

घर को गर्म करने के लिए सबसे पहले घर के अंदर ठंड लगने का कारण पता लगाने की कोशिश करें, क्योंकि घर में लगे दरवाजे, खिड़कियां और फर्श की टाइलें घर के अंदर ठंड का कारण हो सकती हैं. ऐसे में ठंड को घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए सावधानी बरत सकते हैं.

घर के अंदर छोटे-छोटे कमरे और खुले दरवाजे ठंड के प्रवेश का खतरा बढ़ाते हैं. ऐसे में ठंड के मौसम में खिड़कियां और दरवाजे खुले न छोड़ें. घर के अंदर कोई भी खुला स्थान हो, तो उसे बंद कर दें.

घर की खिड़कियों पर मोटे पर्दों का इस्तेमाल करें. इससे बाहर की ठंड अंदर नहीं आएगी और घर के अंदर गर्मी बनी रहेगी. अगर आपके पास पुराने कंबल हैं, तो आप उनका इस्तेमाल भी खिड़कियों को ढकने के लिए कर सकते हैं.

घर को इस तरह व्यवस्थित करें कि उसमें सूरज की रोशनी आसानी से आ सके. इससे घर में अच्छी गर्मी बनी रहती है. सूरज की रोशनी को रोकने वाली चीजों से बचें.

सर्दी के मौसम में टाइल और संगमरमर के फर्श जल्दी ठंडे हो जाते हैं, इसलिए फर्श पर गलीचा बिछाने से उसे गर्म रखने में मदद मिलती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.