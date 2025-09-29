Navratri 9 Days Weight Loss Challenge: बिना कमजोरी महसूस किए अपने वेट-लॉस गोल को पूरा करने के लिए अपनाएं ये डाइट प्लान

Navratri Diet Plan for Weight Loss: नवरात्रि के आठवें दिन आपकी वेट लॉस जर्नी में आपका एक बार फिर से स्वागत है. आज है वेट लॉस का आठवां दिन. नवरात्रि के वेट लॉस चैलेंज के आठवें दिन हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा सात्विक डाइट प्लान, जो आपके वजन कम करने में मदद करेगा और आपको कमजोरी भी महसूस नहीं होगी. इस डाइट में फाइबर, प्रोटीन और पोषक तत्व शामिल हैं. जिनसे आप आसानी से अपने गोल हेल्दी तरीके से पा सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं.

नवरात्रि वेट लॉस के आठवें दिन ऐसे रखें अपनी दिनचर्या-

सुबह की शुरुआत (7–8 बजे)-

1 गिलास गुनगुना पानी लें जिसमें आधा नींबू निचोड़ा हो और 1 छोटा चम्मच चिया सीड्स भिगोए हुए मिलाएं. साथ में 3-4 बादाम और 2 किशमिश (सुनिश्चित करें कि ड्राई फ्रूट्स कम मात्रा में लें)

सुबह का नाश्ता (9–10 बजे)-

मूंग दाल का चिल्ला बनाएं, जिसमें आप हरी मिर्च, धनिया और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल सकते हैं. इसके साथ 1 कप हर्बल टी या ग्रीन टी लें.

लंच (1–2 बजे)-

लौकी की सब्जी (कम तेल में बनी हुई)

कुट्टू (बकव्हीट) या साबूदाना की खिचड़ी (हल्का तड़का लगा कर) साथ में 1 कटोरी दही.

शाम का स्नैक (4–5 बजे)-

शाम में स्नैक्स टाइम में आप भुना चना और अदरक वाली हर्बल चाय पी सकते हैं.

डिनर (7–8 बजे)-

डिनर में पालक या मेथी की सब्जी (कम तेल में बनाई गई). सिंघाड़े की रोटी या कुट्टू की रोटी. फिर सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना हल्दी वाला दूध.

क्या न करें-

तले हुए या भारी भोजन से बचें.

चीनी, नमक की अधिकता न करें.

पैकेज्ड या प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें.

स्पेशल टिप्स-

दिनभर में कम से कम 3 लीटर पानी पीने की कोशिश करें.

हर खाने के बीच कम से कम 2-3 घंटे का गैप रखें.

हल्का योग या प्राणायाम जरूर करें.

रात को जल्दी सोने की कोशिश करें ताकि आपका शरीर ठीक से रिस्टोर हो सके.

