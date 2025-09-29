विज्ञापन
विशेष लिंक

Navratri 9 Days Weight Loss Challenge: बिना कमजोरी महसूस किए अपने वेट-लॉस गोल को पूरा करने के लिए अपनाएं ये डाइट प्लान

Navratri 9 Days Weight Loss Diet: आज नवरात्रि का आठवां दिन है और आपको इस दिन अपने खान-पान में ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा और बदलाव करने की जरूरत है. तो चलिए जानते हैं क्या खाएं जिससे शरीर में कमजोरी न हो महसूस.

Read Time: 3 mins
Share
Navratri 9 Days Weight Loss Challenge: बिना कमजोरी महसूस किए अपने वेट-लॉस गोल को पूरा करने के लिए अपनाएं ये डाइट प्लान
Navratri 9 Days Weight Loss Diet: नवरात्रि के आठवें दिन का वेट लॉस प्लान.

Navratri Diet Plan for Weight Loss: नवरात्रि के आठवें दिन आपकी वेट लॉस जर्नी में आपका एक बार फिर से स्वागत है. आज है वेट लॉस का आठवां दिन. नवरात्रि के वेट लॉस चैलेंज के आठवें दिन हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा सात्विक डाइट प्लान, जो आपके वजन कम करने में मदद करेगा और आपको कमजोरी भी महसूस नहीं होगी. इस डाइट में  फाइबर, प्रोटीन और पोषक तत्व शामिल हैं. जिनसे आप आसानी से अपने गोल हेल्दी तरीके से पा सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं.

नवरात्रि वेट लॉस के आठवें दिन ऐसे रखें अपनी दिनचर्या- 

सुबह की शुरुआत (7–8 बजे)-

1 गिलास गुनगुना पानी लें जिसमें आधा नींबू निचोड़ा हो और 1 छोटा चम्मच चिया सीड्स भिगोए हुए मिलाएं. साथ में 3-4 बादाम और 2 किशमिश (सुनिश्चित करें कि ड्राई फ्रूट्स कम मात्रा में लें)

ये भी पढ़ें- Navratri 9 Days Weight Loss Challenge: पूरे शरीर में जमा फैट होने लगेगा कम, बस 2 दिन और रखना है ध्यान । Day 7 

Latest and Breaking News on NDTV

सुबह का नाश्ता (9–10 बजे)-

मूंग दाल का चिल्ला बनाएं, जिसमें आप हरी मिर्च, धनिया और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल सकते हैं. इसके साथ 1 कप हर्बल टी या ग्रीन टी लें.

लंच (1–2 बजे)-

लौकी की सब्जी (कम तेल में बनी हुई)

कुट्टू (बकव्हीट) या साबूदाना की खिचड़ी (हल्का तड़का लगा कर) साथ में 1 कटोरी दही.

शाम का स्नैक (4–5 बजे)-

शाम में स्नैक्स टाइम में आप भुना चना और अदरक वाली हर्बल चाय पी सकते हैं.

डिनर (7–8 बजे)-

डिनर में पालक या मेथी की सब्जी (कम तेल में बनाई गई). सिंघाड़े की रोटी या कुट्टू की रोटी. फिर सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना हल्दी वाला दूध.

क्या न करें-

  • तले हुए या भारी भोजन से बचें.
  • चीनी, नमक की अधिकता न करें.
  • पैकेज्ड या प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें. 

स्पेशल टिप्स-

  • दिनभर में कम से कम 3 लीटर पानी पीने की कोशिश करें.
  • हर खाने के बीच कम से कम 2-3 घंटे का गैप रखें.
  • हल्का योग या प्राणायाम जरूर करें.
  • रात को जल्दी सोने की कोशिश करें ताकि आपका शरीर ठीक से रिस्टोर हो सके.

पहले 7 दिन की स्टोरी यहां पढ़ें:

Day 1 डाइट प्लान

Day 2 डाइट प्लान

Day 3 डाइट प्लान

Day 4 डाइट प्लान

Day 5 डाइट प्लान

Day 6 डाइट प्लान

Day 7 डाइट प्लान

अस्थमा का इलाज क्या है? डॉक्टर से जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Navratri2025, Navratri, Navratri Weight Loss Challenge Day 7, How To Reeduce Belly Fat, Navratri 2025, Navratri Diet For Weight Loss, Foods To Reduce Waist And Thigh Fat, Navratri Fasting Weight Loss Tips, Quick Fat Loss During Navratri, Navratri Detox Diet Plan, Belly Fat Burning Foods For Navratri, Navratri Diet Chart For Slimming, Navratri Special Weight Loss Drinks, Navratri Diet To Lose 5 Kg In 9 Days, How To Lose Thigh Fat Naturally, Navratri Meal Plan For Fat Loss, Best Drinks For Belly Fat Reduction, Navratri Vrat Diet For Slimming
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com