GST कटौती का बड़ा असर, टीवी, कार और स्मार्टफोन की बिक्री में रिकॉर्ड बढ़ोतरी: मंत्री

नवरात्र 2025 में ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री ने नए रिकॉर्ड बनाए सरकार का दावा है कि खपत में 10% की बढ़ोतरी और उपभोक्ता भरोसा बढ़ा है. GST दरों में कटौती से कीमतें घटीं और भारत अब इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र बन रहा है.

  • नवरात्रि के दौरान मारुती ने 1.65 लाख, टाटा ने 50,000 से ज्यादा गाड़ियां बेचीं
  • इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में इस बार 20 से 25 प्रतिशत तक बिक्री में वृद्धि हुई है, जिससे बाजार में रौनक बढ़ी है
  • GST दरों में कटौती के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड आइटम्स की कीमतों में 0.2 प्रतिशत तक कमी आई है
नई दिल्ली:

त्योहारी सीजन में भारतीय बाजारों में जबरदस्त रौनक है. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को बताया कि नवरात्र के पहले आठ दिनों में मारुति ने 1.65 लाख गाड़ियां, महिंद्रा ने 60% अधिक सेल और टाटा ने 50,000 से ज्यादा गाड़ियां बेचीं. गोयल के साथ हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थीं. वैष्णव ने कहा कि इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में 20-25% तक बिक्री बढ़ी है. 

मंत्री ने बताया कि GST दरों में कटौती का सीधा असर बाजार में दिख रहा है. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों और फूड आइटम्स की कीमतों में 0.2% तक कमी आई है. जीएसटी सुधारों के बाद पहले ही दिन टीवी की बिक्री 35% तक बढ़ी.

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार 54 प्रमुख उत्पादों पर GST रेट कटौती के लाभ की निगरानी कर रही है ताकि यह फायदा अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचे. उन्होंने कहा, “अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से लोगों को वास्तविक राहत मिल रही है, खासकर मिडिल क्लास और स्मॉल बिज़नेस को.”

इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत ने अमेरिका को भी चौंकाया भारत अब एशिया के कई देशों को पीछे छोड़ते हुए स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनता जा रहा है. एक प्रमुख ग्लोबल कंपनी अब अपने 20% डिवाइस भारत में तैयार कर रही है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इससे अब तक 25 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है.

मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “भारत की GDP ₹335 लाख करोड़ में से ₹202 लाख करोड़ खपत से और ₹98 लाख करोड़ निवेश से आई है. GST सुधारों ने इन दोनों के बीच कनेक्शन को मजबूत किया है. इस साल खपत में 10% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है यानी उपभोक्ता खर्च में ₹20 लाख करोड़ की अतिरिक्त वृद्धि.” सरकार का कहना है कि आने वाले महीनों में त्योहारों के सीजन और जीएसटी सुधारों के असर से भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ और तेज होगी.

