Navratri 9 Days Weight Loss Challenge: तेजी से घटेगा वजन, नवरात्रि के नौ दिन फॉलो करें ये डाइट प्लान | Day One

Navratri Diet Plan for Weight Loss: मोटापा, लटका पेट और बहुत ज्यादा वजन आज बहुत से लोगों की समस्या बना हुआ है. हर कोई चाहता है कि वह फिट और अट्रैक्टिक दिखे. पेट पतला हो जाए और वजन कंट्रोल में रहे. लेकिन, आजकल के खानपान और लाइफस्टाइल की वजह से वजन पर काबू पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है. कई लोग फैट कम करने के लिए बहुत कोशिश भी करते हैं, चाहे वह वेट लॉस डाइट प्लान हो या एक्सरसाइज, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाते. ऐसे में कभी भी अपने वेट लॉस टारगेट तक नहीं पहुंच पाते हैं. हमारे पास ऐसे कई मौके होते हैं जब हम अपनी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं.

नवरात्रि के नौ दिन सबसे अच्छा समय है जब हम अपने शरीर को पतला बनाने के लिए मेहनत कर सकते हैं. ये नौ दिन सिर्फ भक्ति और पूजा का समय नहीं है, बल्कि शरीर को डिटॉक्स करने, पेट की चर्बी पिघलाने और वजन घटाने का भी बेहतरीन समय है. अगर आप सही डाइट प्लान और लाइफस्टाइल टिप्स अपनाएं, तो इन नौ दिनों में आप अपने वजन को तेजी से कम कर सकते हैं. जी हां, अगर आप अपनी पेट की चर्बी से परेशान हैं पेट को पतला करने के उपाय तलाश रहे हैं, तो हम आपके लिए नवरात्रि के 9 दिनों के लिए डाइट प्लान लेकर लेकर आए हैं, साथ ही कुछ ऐसे टिप्स भी जो बॉडी फैट को तेजी से घटाने में मदद करेंगे. अगर आप इस 9 दिनों के वेट लॉस चैलेंज के लिए तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पहले दिन से.

आज नवरात्रि का पहला दिन है. आपको इस दिन व्रत रखने के लिए साथ क्या खाना है और किन चीजों को बिल्कुल अवॉइड करना है? पहले दिन आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है और क्या चीज आपके वेट लॉस को किक दे सकती है? जानते हैं सब कुछ.

नवरात्रि क्यों है वेट लॉस के लिए बेस्ट टाइम?- (Why is Navratri the Best Time For Weight Loss?)

1. सात्विक भोजन

नवरात्रि के दौरान व्रत में तला-भुना और मसालेदार खाना नहीं खाया जाता, जिससे शरीर को आराम मिलता है और ये वेट लॉस के लिए फायदेमंद हो सकता है.

2. डिटॉक्स का मौका

मोटापा या वजन कम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बॉडी को डिटॉक्स करना है. नवरात्रि के दौरान आप फल, सब्जियां और लिक्विड डाइट शरीर को अंदर से साफ करती है.

3. कम कैलोरी, ज्यादा एनर्जी

नवरात्रि में उपवास में हम ऐसे चीजों को शामिल कर सकते हैं जिनमें कम कैलोरी हों, इससे वजन घटाने में तेजी लाई जा सकती है. सही चीजें खाने से कमजोरी भी नहीं आती.

4. मानसिक अनुशासन

नवरात्रि के 9 दिनों तक भक्ति और ध्यान से भावनात्मक खाने की आदतें कम होती हैं. इसलिए ये इन दिनों अनुशासन के लिए हमारे दिमाग को भी तैयार करता है.

पहले दिन का डाइट प्लान, क्या खाएं और क्या नहीं?- (Weight Loss Diet Plan First Day, What to Eat and What to Avoid?

क्या खाएं?

सुबह: सबसे पहले आप दिन की शुरुआत गुनगुने नीबू पानी या दालचीनी पानी से करें, इसके बाद आप 5-6 भीगे बादाम, एक केला या सेब ले सकते हैं.

दोपहर: लंच में खाने के लिए आप लौकी या शकरकंद की सब्जी (कम तेल में) वाली बना सकते हैं, कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की रोटी, एक कटोरी दही ले सकते हैं.

शाम का नाश्ता: शाम को हर किसी को कुछ न कुछ खाने की क्रेविंग होती है. इसके लिए आप नारियल पानी या हर्बल चाय, एक फल (जैसे पपीता या अमरूद) ले सकते हैं.

रात का खाना: डिनर में भी आपको कैलोरी का ध्यान रखना होगा. रात के खाने के लिए आप साबूदाना खिचड़ी (कम तेल में), एक कटोरी छाछ या दही का सेवन कर सकते हैं.

क्या नहीं खाना चाहिए?

तले हुए आलू, चिप्स या पकौड़े.

मिठाइयां या चीनी से बनी चीजें.

पैकेज्ड जूस या कोल्ड ड्रिंक्स

ज्यादा नमक या मसाले.

वेट लॉस के लि खानपान के साथ करें ये जरूरी काम-

1. खूब पानी पिएं

वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको दिनभर में कम से कम 2-3 लीटर पानी जरूर पीना है. इससे शरीर डिटॉक्स होता है और मेटाबॉलिज्म तेज होता है.

Photo Credit: AI Generated Image

2. हल्की एक्सरसाइज करें

वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज सबसे ज्यादा जरूरी है. आप योग, प्राणायाम या वॉक जैसे हल्के वर्कआउट से शरीर एक्टिव रहता है और फैट तेजी से बर्न होता है.

3. अच्छी नींद लें

जितना जरूरी खाना और एक्सरसाइज ही उतनी है नींद भी है. 7-8 घंटे की नींद वजन घटाने में मददगार हो सकती है. नींद पूरी न होने पर हार्मोनल असंतुलन होता है जिससे वजन बढ़ता है.

4. ध्यान और भक्ति में समय दें

अपने मोटापे को लेकर परेशान हैं और वजन घटाना चाहते हैं, तो मानसिक शांति के लिए ध्यान और भक्ति करें. इससे भावनात्मक खाने की आदतें कम होती हैं और आप ज्यादा फोकस्ड रहते हैं.

पहले दिन के लिए जरूरी सामान-

कुट्टू और सिंघाड़े का आटा

साबूदाना

फल और सब्जियां

दही, छाछ और नारियल पानी

सेंधा नमक

नवरात्रि के पहले दिन से ही अगर आप इस डाइट प्लान और लाइफस्टाइल को अपनाते हैं, तो नौ दिन में वजन घटाना आसान हो जाएगा.

कल के लिए तैयार रहें, क्योंकि हम लाएंगे Day 2 का वेट लॉस डाइट प्लान और कुछ नए टिप्स जो आपकी फिटनेस जर्नी को और आसान बना देंगे.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)