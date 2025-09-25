Navratri 9 Days Weight Loss Challenge: जल्दी घटेगा पेट, कमर और थाई फैट, आज डाइट में लें ये चीजें | Day 4

Weight Loss Challenge: नवरात्रि सिर्फ आध्यात्मिक शुद्धि का समय नहीं है, बल्कि यह शरीर को भी अंदर से साफ करने और फिट बनाने का सुनहरा मौका है. अगर आप नौ दिनों के व्रत को सही डाइट प्लान के साथ अपनाते हैं, तो न सिर्फ वजन घटता है बल्कि पेट की चर्बी भी तेजी से कम होती है. पहले तीन दिन आपने शरीर को हल्का और एक्टिव रखने के लिए बेसिक फास्टिंग फूड्स लिए. अब चौथे दिन का समय है शरीर को डिटॉक्स और फाइबर रिच फूड्स से भरने का ताकि मेटाबॉलिज्म तेज हो और फैट बर्निंग शुरू हो जाए. तो चलिए जानते हैं नवरात्रि के चौथे दिन आपको बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डाइट में क्या शामिल करना है और क्या नहीं.

सुबह की शुरुआत: डिटॉक्स ड्रिंक से करें दिन की शुरुआत

1 गिलास गुनगुना पानी और 1 चम्मच एलोवेरा जूस और 1 चुटकी दालचीनी को मिलाकर एक ड्रिंक तैयार कर लें. यह ड्रिंक पेट को साफ करता है, सूजन कम करता है और फैट बर्निंग को तेज करता है.

आप आज 10 मिनट की प्राणायाम या सूर्य नमस्कार के जरिए मन को शांत और कैलोरी बर्न कर सकते हैं. ये रूटीन शरीर को एक्टिव करने और पाचन को सुधारने के लिए जरूरी है.

चौथे दिन डाइट में क्या शामिल करें?

ब्रेकफास्ट (8–9 AM): हाई-फाइबर फल और नट्स

1 कटोरी पपीता और 5 भिगोए हुए बादाम और 2 अखरोट ले सकते हैं. पपीता पाचन को सुधारने में मदद करता है और नट्स से एनर्जी मिलती है.

1 गिलास नारियल पानी या नींबू शर्बत बिना चीनी के पिएं. ये ड्रिंक न सिर्फ हाइड्रेशन के लिए बल्कि बॉडी में मिनरल्स भरने के लिए जरूरी है.

लंच (12–1:30 PM): व्रत स्पेशल सलाद बाउल

ककड़ी, टमाटर, सेब, उबली शकरकंद, मूंगफली और नींबू का रस मिलाकर सलाद बनाएं. यह सलाद पेट भरता है, फाइबर देता है और वजन घटाने में मदद करता है.

आप चौथे दिन दिन के खाने में 1 कटोरी दही लें सकते हैं. (अगर चाहें तो सेंधा नमक डालें). दही से पाचन सुधरता है और पेट ठंडा रहता है.

ईवनिंग स्नैक (4–5 PM): एनर्जी बूस्टर

शाम में खाए जाने वाले हेल्दी स्नैक्स आपको एनर्जी देते हैं. 1 केला और 1 चम्मच चिया सीड्स (पानी में भिगोकर) ले सकते है. यह कॉम्बिनेशन भूख को कंट्रोल करता है और एनर्जी देता है.

आप शाम में डिटॉक्स के लिए ग्रीन टी या हर्बल टी ले सकते हैं. ये ड्रिंक्स एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर, जो शरीर को डिटॉक्स करता है.

डिनर (7–8 PM): लाइट और सैटिसफाइंग

सिंघाड़े के आटे की 1 रोटी और उबली लौकी या अरबी की सब्जी (कम तेल में) खाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है. ये हल्का, सात्विक और पाचन में भी आसान है.

1 गिलास गुनगुना पानी खाने के 30 मिनट बाद लेने से आपके पाचन को सपोर्ट मिलेगा और अपच से भी राहत दिलाएगा.

आपको क्या नहीं खाना-पीना चाहिए?

तले हुए व्रत स्नैक्स जैसे चिप्स, पकौड़ी

पैकेज्ड जूस या कोल्ड ड्रिंक्स

बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट्स एक साथ

चीनी और नमक की ज्यादा मात्रा

Day 4 के लिए स्पेशल टिप्स:

दिनभर में कम से कम 2.5–3 लीटर पानी पिएं.

खाने के बीच 3 घंटे का गैप रखें.

रात को जल्दी सोएं ताकि शरीर रिपेयर मोड में जा सके.

