हस्तक्षेप के लिए तैयार रहें, एक घंटे में लोग सड़कों पर... ईरान में अशांति के बीच निर्वासित प्रिंस की ट्रंप से गुहार

Iran News: रजा पहलवी ने कहा कि उन्होंने लोगों से उनकी स्वतंत्रता के लिए लड़ने और सुरक्षा बलों का घेरावकर उन्हें पछाड़ने के लिए सड़कों पर उतरने का आह्वान किया है. उन्होंने गुरुवार रात भी ऐसा ही किया था. उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि आपकी खामेनेई के आपराधिक शासन के प्रति धमकी ने सरकार के गुंडों को दूर रखा है.

हस्तक्षेप के लिए तैयार रहें, एक घंटे में लोग सड़कों पर... ईरान में अशांति के बीच निर्वासित प्रिंस की ट्रंप से गुहार
ट्रंप से रजा पहलवी की अपील.
  • ईरान में आर्थिक संकट के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के दौरान इंटरनेट और टेलीफोन सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी गई हैं
  • निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान में तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है
  • खामेनेई नेतृत्व वाली सरकार पर इंटरनेट ब्लैकआउट कर प्रदर्शनकारियों को दबाने का आरोप है
तेहरान:

ईरान में आर्थिक संकट को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच इंटरनेट और टेलीफोन सेवाएं बंद कर दी गई हैं. जिसकी वजह से लोगों का कनेक्शन एक दूसरे से कट गया है. इस बीच ईरान के निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से तत्काल हस्तक्षेप की गुहार लगाई है.  

रजा पहलवी की ट्रंप से खास अपील

रजा पहलवी ने राष्ट्रपति ट्रंप से कहा आपके ध्यान, समर्थन और कार्रवाई के लिए यह एक अर्जेंट अपील है. आपने गुरुवार रात बहुत से बहादुर ईरानी लोगों को सड़कों पर देखा, जो गोलियों का सामना कर रहे थे. आज वे कम्यूनिकेशन ब्लैकआउट से जूझ रहे हैं. ईरान में न तो इंटरनेट चल रहा है और ना ही लैंडलाइन टेलीफोन लाइनें काम कर रही हैं. खामेनेई के नेतृत्व वाली सरकार ने देश में पूरी तरह इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया है.

मतलब साफ है कि रजा पहलवी ने ट्रंप से ईरान में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार रहने की अपील की है. उन्होंने एक पोस्ट के जरिए ट्रंप से समर्थन मांगा है. उन्होंने कहा कि ईरान के लोग एक घंटे में विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरेंगे, यह समय बहुत महत्वपूर्ण है.

खामेनेई को लेकर क्या बोले रजा पहलवी?

ईरान के निर्वासित राजकुमार ने आगे लिखा कि खामेनेई, जनता के हाथों अपने आपराधिक शासन के अंत से डरकर प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने के आपके वादे से डरे हुए हैं. वह सड़क पर उतरे लोगों को क्रूर दमन की धमकी दे रहे हैं. इंटरनेट और लैंडलाइन बंद का इस्तेमाल वह इन युवा नायकों की हत्या के लिए करना चाहते हैं.

लोग फिर से सड़कों पर उतरेंगे

रजा पहलवी ने कहा कि उन्होंने लोगों से उनकी स्वतंत्रता के लिए लड़ने और सुरक्षा बलों का घेरावकर उन्हें पछाड़ने के लिए सड़कों पर उतरने का आह्वान किया है. उन्होंने गुरुवार रात भी ऐसा ही किया था. उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि आपकी खामेनेई के आपराधिक शासन के प्रति धमकी ने सरकार के गुंडों को दूर रखा है. यह समय बहुत अहम है. एक घंटे में लोग फिर से सड़क पर होंगे. आपसे मदद की गुहार है. हमें पता है कि आप शांतिप्रिय हैं और अपने वचन के पक्के हैं. प्लीज ईरान के लोगों की मदद के लिए हस्तक्षेप के लिए तैयार रहें.

ईरान में चल क्या रहा है?

 ईरान ने यह संकेत दिया कि उसके सुरक्षाकर्मी विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए एक्शन लेंगे. उन्होंने ट्रंप के  प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने वाले वादे का भी खुलेआम विरोध किया, ये जानकारी न्यूज एजेंसी एपी के हवाले से सामने आई है.

 खामेनेई ने ट्रंप पर हाथ ईरानियों के खून से सने होने का आरोप लगाया. सरकारी टीवी पर प्रसारित फुटेज में भीड़ अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी. ईरानी मीडिया ने बाद में प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी करार दिया. ईरान के सर्वोच्च नेता ने कहा कि प्रदर्शननकारी ट्रंप को खुश करने के लिए अपनी ही सड़कें बर्बाद कर रहे हैं, क्यों कि ट्रंप ने मदद का वादा जो किया है. उनको इस सबके बजाय अपने देश पर ध्यान देना चाहिए

