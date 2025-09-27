Navratri 9 Days Weight Loss Challenge: बिना भूखे रहे और हेल्दी खाकर करें वेट लॉस । Day 6

Navratri Diet Plan for Weight Loss: नवरात्रि के छठें दिन आपकी वेट लॉस जर्नी में आपका एक बार फिर से स्वागत है. आज है वेट लॉस का छठां दिन और ये दिन अपने आप में ही बेहद खास है. नवरात्रि के वेट लॉस चैलेंज के छठे दिन हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बैलेंस और सात्विक डाइट प्लान, जो आपके वेट लॉस के गोल को पूरा करने में मदद करेगा. ये डाइट फाइबर, प्रोटीन और पोषक तत्वों से भरपूर है, जो आपको पूरे दिन एनर्जी देने में मदद करने के साथ ही आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करेगी.

सुबह की शुरुआत: हेल्दी ड्रिंक के साथ

सुबह उठते ही (7–8) बजे 1 गिलास गुनगुना पानी का सेवन करें. आप चाहें तो पानी में एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालकर मिक्स कर के भी गुनगुने पानी का सेवन कर सकते हैं. इसके साथ आप 5-6 भीगे हुए बादाम का सेवन करें. ये ड्रिंक आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने और बॉडी को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है.

ब्रेकफास्ट (9–10 बजे)

आप नाश्ते में कुट्टू के आटे की चीला खा सकते हैं इसको बनाना आसान है और खाने में बेहद टेस्टी भी है. आप कुट्टू के आटे में 2 कप पानी, हरी मिर्च, अदरक और हरी धनिया के साथ मिक्स करें और इसका चीला बनाएं. आप इस चीलें को एक कटोरी दही के साथ खाएं.

ऐसा नाश्ता आपके पेट को भरा रखने में मदद करेगा, एनर्जी मिलेगी.

लंच (1–2 बजे): व्रत स्पेशल पुलाव

इस वेट लॉस जर्नी में आप छठें दिन सामक चावल पुलाव बनाकर खा सकते हैं. इसको आप कई सारी हरी सब्जियों टमाटर, शिमला मिर्च, लौकी और हरी मटर के साथ मिलाकर पुलाव तैयार कर सकते हैं.

इसके अलावा आप लंच में सिंघाड़े के आटे की रोटी को दही के साथ भी खा सकते हैं.

शाम का स्नैक (4–5 बजे): एनर्जी बूस्टर

आप अपने शाम के स्नैक टाइम में मखाना चाट बना कर खा सकते हैं. आप 1 कटोरी मखाने में नींबू का रस, हरी मिर्च और सेंधा नमक के साथ मिलाकर इस चाट को तैयार करें. आप इस चाट के साथ 1 कप ग्रीन टी भी पी सकते हैं.

डिनर (7–8 बजे): हाई प्रोटीन

रात के खाने में आप लौकी की सब्जी को कुट्टू के आटे की रोटी के साथ खा सकते हैं. आप एक कटोरी सब्जी को एक रोटी के साथ खा सकते हैं.

ये हाई प्रोटीन डिनर आपके मसल लॉस नहीं होने देगा और साथ ही फैट लॉस में भी मदद करेगा.

आपको क्या नहीं खाना-पीना चाहिए?

तले हुए व्रत स्नैक्स जैसे चिप्स, पकौड़ी

पैकेज्ड जूस या कोल्ड ड्रिंक्स

बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट्स एक साथ

चीनी और नमक की ज्यादा मात्रा

Day 6 के लिए स्पेशल टिप्स:

दिनभर में कम से कम 2.5–3 लीटर पानी पिएं.

खाने के बीच 3 घंटे का गैप रखें.

सेंधा नमक का ही प्रयोग करें.

रात को जल्दी सोएं ताकि शरीर रिपेयर मोड में जा सके

