वैभव सूर्यवंशी ने बाबर आजम का World Record किया स्वाहा, यह कारनामा करने वाले बने दुनिया के इकलौते क्रिकेटर

भारतीय टीम के होनहार क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) ने बेहद ही कम समय में अपने बेहतरीन खेल से हर किसी का ध्यान खींचा है. उनके खेल की देश ही नहीं विदेशों में भी चर्चा चल रही है. बहुमुखी क्रिकेटर ने 14 साल के उम्र में ही कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं. हाल में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ समाप्त हुए अंडर 19 यूथ वनडे सीरीज में भी कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए. इस दौरान उन्होंने बाबर आजम का एक विशेष रिकॉर्ड भी तोड़ा.

वैभव सूर्यवंशी ने बाबर आजम का विशेष रिकॉर्ड किया स्वाहा

दरअसल, पूर्व पाकिस्तानी कप्तान एवं मौजूदा समय में ग्रीन टीम के बल्लेबाजी के रीढ़ बाबर आजम ने अंडर 19 यूथ वनडे सीरीज में 15 वर्ष की आयु से पहले दो शतक लगाए थे, जबकि वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष की आयु से पहले अंडर 19 यूथ वनडे सीरीज में तीन शतक जड़ चुके हैं. जिसके साथ ही उन्होंने यह विशेष उपलब्धि बाबर आजम से अपने नाम कर ली है.

वैभव और बाबर ने ही अंडर 19 यूथ वनडे सीरीज में एक से अधिक शतक लगाए हैं

अंडर 19 यूथ वनडे सीरीज में खबर लिखे जाने तक एक से अधिक शतक लगाने का विशेष रिकॉर्ड केवल वैभव सूर्यवंशी और बाबर आजम के नाम दर्ज है. वैभव के बल्ले से अबतक तीन, जबकि बाबर के बल्ले से दो शतक निकले हैं.

वैभव ने तीसरे वनडे मुकाबले में खेली थी 127 रनों की शतकीय पारी

दक्षिण अफ्रीका अंडर19 टीम के खिलाफ तीसरे अंडर 19 यूथ वनडे मुकाबले में पारी का आगाज करते हुए वैभव सूर्यवंशी जबरदस्त लय में नजर आए थे. टीम के लिए उन्होंने 74 गेंदों का सामना करते हुए 171.62 की स्ट्राइक रेट से 127 रनों का योदगान दिया था. इस बीच उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को नौ चौके और 10 छक्के देखने को मिले थे.

