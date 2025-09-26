Navratri 9 Days Weight Loss Challenge: तेजी से घटाएं पेट और जांघ की चर्बी, आज से अपनाएं ये व्रत-फ्रेंडली डाइट

Navratri Diet Plan for Weight Loss: नवरात्रि के पांचवें दिन आपकी वेट लॉस जर्नी में आपका एक बार फिर से स्वागत है. आज है वेट लॉस का पांचवा दिन और ये दिन अपने आप में ही बेहद खास है. ये चैलेंज ना सिर्फ आपके शरीर को अंदर से डिटॉक्स करेगा बल्कि आपके शरीर के अलग-अलग हिस्सों में जमा फैट को बर्न करने में भी आपकी मदद कर सकता है. अपने वेट लॉस सफर को एक कदम और आगे बढ़ाएं! अगर आप पहले चार दिनों से इस चैलेंज को फॉलो कर रहे हैं, तो आपने अपने शरीर में कुछ हल्कापन और एनर्जी जरूर महसूस कर रहे होंगे. अब पाचवें दिन में है बेली फैट को तेजी से टारगेट करने का समय.

आइए आपको बताते हैं दिन की शुरुआत से लेकर रात तक क्या खाएं, क्या पिएं और किन बातों का रखें ध्यान, ताकि आप 9 दिन में 5-6 किलो तक वजन घटाने के लक्ष्य को आसानी से पा सकें.

सुबह की शुरुआत: मेटाबॉलिज्म बूस्टर ड्रिंक के साथ

सुबह उठते ही (7:00 AM – 7:30 AM) बजे 1 गिलास गुनगुना पानी + आधा नींबू + 1 चुटकी दालचीनी पाउडर डालकर इसका सेवन करें. इसके बाद रात भर भिगोए हुए 5-6 बादाम या अखरोट का सेवन करें. ये ड्रिंक मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और बॉडी को डिटॉक्स करने में भी मदद मिलती है.

पांचवे दिन डाइट में क्या शामिल करें?

ये भी पढ़ें: आंतों को साफ और मजबूत करेगा ये आसान सा घरेलू नुस्खा, बस हफ्ते में 3 बार अपनाएं

ब्रेकफास्ट (8:30 AM – 9:30 AM)

नाश्ते में आप 1 केला और 1 कप लो-फैट दही का सेवन कर सकते हैं. या फिर केला, दूध, कुछ ड्राई फ्रूट्स और साबूदाना का शेक बनाकर भी पी सकते हैं.

अगर आपका मन कुछ मीठा खाने का है तो आप राजगीरा या सिंघाड़े के आटे का हलवा भी बनाकर खा सकते हैं. बस ध्यान रखें कि आप कम घी का इस्तेमाल करें.

ऐसा नाश्ता आपके पेट को भरा रखने में मदद करेगा, एनर्जी मिलेगी, मीठे की क्रेविंग को भी कंट्रोल करने में मदद कर सकता है.

मिड मॉर्निंग ड्रिंक (11:00 AM): ब्लोटिंग कम करेगा

नाश्ता करने के बाद लगभग 11 बजे आप 1 गिलास नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं. या फिर आप चाहें तो आप 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच अजवाइन को एक गिलास पानी में उबालकर इसका सेवन करें.

ये ड्रिंक आपके डाइजेशन को बेहतर बनाने में मदद करेगा और ब्लोटिंग को कम करने में भी मदद कर सकता है.

लंच (1:00 PM – 2:00 PM): व्रत स्पेशल सब्जी-रोटी

इस वेट लॉस जर्नी में आप पांचवे दिन अपने लंच में 2 राजगीरा या 2 कुट्टू की रोटी का सेवन लौकी, तोरई या पालक की सब्जी के साथ कर सकते हैं. इसके साथ ही आप साथ में 1 कटोरी दही या फिर रायता बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं.

ये मील हाई फाइबर और प्रोटीन से भरपूर है जो आपके पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद कर सकता है.

ये भी पढ़ें: नवरात्रि व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं, जानिए यहां

ईवनिंग स्नैक (4:30 PM – 5:00 PM): एनर्जी बूस्टर

शाम की शुरूआत आप 1 कप ग्रीन टी या फिर जीरे के पानी के साथ कर सकते हैं. इसके साथ आप एक मुट्टठी भुना हुआ मखाना या फिर मूंगफली के दानों का सेवन भी कर सकते हैं.

ये इवनिंग स्नैक आपके शरीर को एनर्जी देगा और साथ ही अनहेल्दी स्नैकिंग से बचाने में भी मदद करेगा.

डिनर (7:00 PM – 8:00 PM): हाई प्रोटीन

रात के खाने में आप 1-2 राजगीरा या कुट्टू के आटे की रोटी को पनीर, सोया, लौकी या फिर पालक की सब्जी के साथ खा सकते हैं. अगर आपका मन रोटी और सब्जी खाने का नहीं है तो आप एक कटोरी साबूदाना खिचड़ी, जो कम तेल में बनी हो उसका सेवन भी कर सकते हैं.

ये हाई प्रोटीन डिनर आपके मसल लॉस नहीं होने देगा और साथ ही फैट लॉस में भी मदद करेगा.

आपको क्या नहीं खाना-पीना चाहिए?

तले हुए व्रत स्नैक्स जैसे चिप्स, पकौड़ी

पैकेज्ड जूस या कोल्ड ड्रिंक्स

बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट्स एक साथ

चीनी और नमक की ज्यादा मात्रा

Day 5 के लिए स्पेशल टिप्स:

दिनभर में कम से कम 2.5–3 लीटर पानी पिएं.

खाने के बीच 3 घंटे का गैप रखें.

सेंधा नमक का ही प्रयोग करें

रात को जल्दी सोएं ताकि शरीर रिपेयर मोड में जा सके.

पहले चार दिन की स्टोरी यहां पढ़ें:

Day 1 डाइट प्लान

Day 2 डाइट प्लान

Day 3 डाइट प्लान

Day 4 डाइट प्लान

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)