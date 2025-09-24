Navratri 9 Days Weight Loss Challenge: ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में खाएं ये चीजें, बहुत तेजी से घटेगा वजन | Day 3

Navratri 9 Days Weight Loss Challenge: आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आपके नवरात्रि वेट लॉस चैलेंज का भी. पहले दो दिनों में हमने बताया कि तेजी से वजन कम करने के लिए आप सुबह से लेकर रात के डिनर में क्या शामिल करें और किन खाने-पीने की चीजों से परहेज करें. आज हम आपको तीसरे दिन दिन का वेट लॉस डाइट प्लान बताएंगे. नवरात्रि सिर्फ आध्यात्मिक साधना का समय नहीं है, बल्कि यह शरीर को डिटॉक्स करने और वजन घटाने का भी बेहतरीन मौका है. अगर आप नौ दिनों के इस व्रत को सही डाइट प्लान के साथ अपनाएं, तो न सिर्फ वजन कम होगा बल्कि शरीर हल्का और एनर्जी से भरपूर महसूस करेगा. पहले दो दिन की डाइट में आपने हल्का, सात्विक और फाइबर से भरपूर भोजन लिया. अब तीसरे दिन का समय है थोड़ा और स्मार्ट खाने का है, ताकि फैट तेजी से बर्न हो और शरीर को जरूरी पोषण भी मिले.

सुबह की शुरुआत कैसे करें?

तेजी से फैट बर्न करने के लिए आप सुबह गुनगुना पानी, नींबू और शहद मिलाकर ले सकते हैं. यह मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और शरीर को डिटॉक्स करने में भी काफी मददगार है.

तीसरे दिन भी आप एप्पल साइडर विनेगर ड्रिंक (जैसा कि दूसरे दिन बताया गया था) इसे खाली पेट लें, इससे फैट बर्निंग में बहुत मदद मिलती है.

तीसरे दिन की डाइट में क्या शामिल करें?

ब्रेकफास्ट में क्या खाएं?

वेट लॉस चैलेंज के तीसरे दिन आप साबुदाना खिचड़ी, जिसे कम तेल में बनाकर, मूगफली की जगह खीरा या टमाटर का प्रयोग कर बनाएं.

इसके साथ ही आप एक केला या सेब ले सकते हैं. इससे आपको भरपूर फाइबर मिलेगा.

उसके बाद आप अपने वेट लॉस को किक करने के लिए ग्रीन टी या नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं.

लंच में क्या खाएं?

आप दिन के खाने में कुट्टू के आटे की रोटी और लो फैट दही का सेवन कर सकते हैं.

आपके पास आज सिंघाड़े का आटा और उबले आलू से बना पराठा का ऑप्शन भी है, जिसे आप घी की जगह तवे पर सेंकें.

लंच में आप खीरा, टमाटर और गाजर का सलाद जरूर खाएं.

स्नैक्स में क्या खाएं?

स्नैक्स के लिए आप मखाने भून सकते हैं.

नारियल पानी या छाछ भी अच्छे ऑप्शन्स हैं.

अगर आपका फल खाने का मन हो तो पपीता या अमरूद का सेवन कर सकते हैं.

डिनर में क्या खाएं?

वेट लॉस डाइट के डे 3 में आप डिनर के लिए साबूदाना या लौकी का हल्का चिल्ला बना सकते हैं.

अपने लिए एक कटोरी फल या उबली सब्जियां जरूर रखें.

खाने के बाद या पहले आप तुलसी या दालचीनी वाली हर्बल टी ले सकते हैं.

क्या न खाएं तीसरे दिन?

तले-भुने व्रत स्नैक्स जैसे आलू चिप्स, पकौड़ी से दूर रहें.

ज्यादा नमक या चीनी वाले पैक्ड फूड का सेवन न करें.

व्रत के नाम पर मिठाइयां या मावा से बनी चीजें न खाएं.

बहुत ज्यादा घी या तेल का प्रयोग से परहेज करें.

मोटापा घटाने के लिए और क्या करें?

अगर आप रोज 30 मिनट वॉक या योग जिसमें सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और हल्का स्ट्रेचिंग शामिल हो, कर सकते हैं.

आपके रोज पानी खूब पीना है. दिनभर में कम से कम 2.5–3 लीटर पानी का सेवन जरूर करें.

हमेशा नींद पूरी करें. कम नींद से वजन घटाना मुश्किल होता है.

खाने के बीच लंबा गैप न रखें. हर 3–4 घंटे में कुछ हल्का जरूर लें.

नवरात्रि का तीसरा दिन वेट लॉस चैलेंज का अहम पड़ाव है. इस दिन की डाइट में सात्विकता के साथ-साथ पोषण और फैट बर्निंग का सही संतुलन होना चाहिए. ऊपर बताए गए भोजन और आदतों को अपनाकर आप न सिर्फ वजन घटा सकते हैं, बल्कि शरीर को अंदर से भी हेल्दी बना सकते हैं.

