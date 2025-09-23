Navratri 9 Days Weight Loss Challenge: सुबह पिएं इस चीज का पानी, जानें दिन और रात में क्या खाएं | Day 2

Navratri Diet Plan for Weight Loss: नवरात्रि सिर्फ पूजा-पाठ और उपवास का समय नहीं है, बल्कि यह शरीर को डिटॉक्स करने और वजन घटाने का एक बेहतरीन मौका भी है. अगर आप लंबे समय से वजन कम करने की सोच रहे हैं, तो नवरात्रि के 9 दिन आपके लिए एक गोल्डन चांस हो सकते हैं. नवरात्रि पर नौ दिनों के लिए उपवास करना उसमें ऐसी चीजों को शामिल करना जो वजन घटाने में मदद करें एक प्लस पॉइंट हो सकता है. जो लोग अपने पेट की चर्बी, मोटापा और एक्स्ट्रा बॉडी वेट कम करना चाहते हैं वे इस नवरात्रि को एक मौके की तरह देखें.

आज हम आपको नवरात्रि के दूसरे दिन वजन घटाने के लिए डाइट प्लान और वेट लॉस में मददगार कुछ जरूरी चीजों के बारे में बताएंगे. उम्मीद करते हैं आपने हमारे नवरात्रि नौ दिनों के वेट लॉस चैलेंज के पहले दिन का डाइट प्लान फॉलो किया होगा, जो हम पिछले दिन बता चुके हैं. आज दूसरे दिन आपको किन चीजों को डाइट में शामिल करना और क्या नहीं खाना है? आइए जानते हैं.

आज बात करते हैं दूसरे दिन के डाइट प्लान की, ताकि आपकी वेट लॉस जर्नी लगातार आगे बढ़े और शरीर को पूरा पोषण भी मिले.

वेट लॉस के लिए दूसरे दिन का व्रत डाइट प्लान (Second Day Fasting Diet Plan For Weight Loss)

सुबह (7–8 बजे)

गुनगुना पानी और नींबू या एप्पल साइडर विनेगर

5–6 भीगे हुए बादाम या अखरोट

ब्रेकफास्ट (9–10 बजे)

केला और नारियल पानी से बनी स्मूदी.

या मखाना और फल का मिक्स बाउल.

दोपहर (1–2 बजे)

सामक चावल का पुलाव (टमाटर, आलू, शिमला मिर्च के साथ)

एक कटोरी दही या छाछ

शाम का स्नैक (4–5 बजे)

मखाना पनीर कटलेट या सिंघाड़े के आटे की इडली

ग्रीन टी या हर्बल टी

रात का खाना (7–8 बजे)

लौकी का हल्का-सा बना हुआ हलवा (कम घी और बिना चीनी)

या कुट्टू पराठा और दही

वेट लॉस के लिए जरूरी टिप्स:-

पानी खूब पिएं: व्रत के दौरान दिनभर में कम से कम 2–3 लीटर पानी जरूर पिएं.

तला-भुना कम खाएं: आपको इस बात का ध्यान रखना है कि व्रत में भी ऑयली फूड का सेवन नहीं करना है.

स्ट्रेस न लें: तनाव से वजन घटाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है.

हल्की एक्सरसाइज करें: योग, वॉक या प्राणायाम से शरीर एक्टिव रहेगा.

नींद पूरी लें: कम नींद से हार्मोनल असंतुलन होता है, जिससे वजन बढ़ता है.

क्यों है नवरात्रि वेट लॉस के लिए बेस्ट टाइम?

सात्विक भोजन से शरीर को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है.

अनाज और प्रोसेस्ड फूड से ब्रेक मिलता है.

माइंडफुल ईटिंग और फोकस बढ़ता है.

शरीर को आराम और रीसेट करने का समय मिलता है.

अगर आप इस 9-दिन के वेट लॉस चैलेंज को सही तरीके से फॉलो करते हैं, तो न सिर्फ वजन घटेगा, बल्कि शरीर और मन दोनों में हल्कापन महसूस होगा.

