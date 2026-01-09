विज्ञापन

'विनोद खन्ना स्वर्ग से मुस्कुरा रहे होंगे' रिलीज के 35 दिन बाद एक्ट्रेस ने देखी धुरंधर, अक्षय खन्ना के बारे में कही ये बात

एक्ट्रेस खुशबू सुंदर ने धुरंधर की कास्ट की खूब तारीफ की. लेकिन अक्षय खन्ना ने उनपर खास इम्प्रेशन छोड़ा है.

'विनोद खन्ना स्वर्ग से मुस्कुरा रहे होंगे' रिलीज के 35 दिन बाद एक्ट्रेस ने देखी धुरंधर, अक्षय खन्ना के बारे में कही ये बात
खुशबू सुंदर ने की 'धुरंधर' अक्षय खन्ना की तारीफ
नई दिल्ली:

रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ती हुई दिख रही है. फिल्म ने 35 दिनों में दुनियाभर में 1200 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन हासिल किया है. जबकि रिलीज के इतने दिनों बाद भी सेलेब्स की तारीफें फिल्म को मिल रही है. वहीं अब लिस्ट में एक्ट्रेस से राजनेता बनीं खुशबू सुंदर का नाम भी शामिल हो गया है, जिन्होंने फिल्म देखने के बाद अपना इमोशनल रिएक्शन दिया है. खुशबू सुंदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर लंबा पोस्ट लिखकर फिल्म की जमकर तारीफ की और खास तौर पर अक्षय खन्ना की एक्टिंग को उन्होंने पोस्ट के जरिए सराहा है. उन्होंने लिखा, "आखिरकार 'धुरंधर' देखी. इसे देखकर उड़ जाना कहना भी कम ही होगा. आदित्य धर और पूरी कास्ट-क्रू को ब्रावो. हर फ्रेम, हर डायलॉग, हर पल एक इंस्पायरिंग मूवमेंट बन जाता है. 'ये नया हिंदुस्तान है' सुनकर सबसे जोर से ताली बजाई."

धुरंधर की कास्ट की खुशबू सुंदर ने की तारीफ

उन्होंने आगे लिखा, "फिल्म खत्म होने पर आंखें नम हो जाती हैं और सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है. आदित्य धर के आगे सिर झुकाइये. जज्बातों को जगह दिया. फक्र से दिल भर दिया." इसके अलावा खुशबू सुंदर ने कास्ट के कुछ एक्टर्स की तारीफ की. उन्होंने लिखा, रणवीर सिंह आउटस्टैंडिग थे. माधवन "सटल, पावरफुल और ब्रिलियंट". राकेश बेदी सुपर्ब. लेकिन अक्षय खन्ना नाम के आदमी आए और स्टाइल में चले गए.

अक्षय खन्ना के लिए खुशबू सुंदर ने लिखी ये बात

आगे उन्होंने लिखा, मुझे यकीन है कि उनके पिता स्वर्ग से नीचे देखकर मुस्कुरा रहे होंगे. कोई शब्द उन्हें उन्हें बता नहीं सकता. उन्होंने रोल को जीया. उन्हें नफरत करने में मजा आया. " जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि विनोद खन्ना 2017 में कैंसर से जंग हार गए थे.

धुरंधर के बारे में

आदित्य धर निर्देशित 'धुरंधर' 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई थी. फिल्म में रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के अलावा संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा और राकेश बेदी अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं. यह स्पाई थ्रिलर देशभक्ति और एक्शन से भरपूर है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है और अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है. इसका सीक्वल धुरंधर 2 19 मार्च 2026 में रिलीज होना है.

Khushbu Sundar, Akshaye Khanna, Dhurandhar, Ranveer Singh
