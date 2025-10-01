विज्ञापन

मुंबई में काजोल और रानी मुखर्जी के परिवार की ओर से आयोजित दुर्गा पूजा पंडाल में बुधवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने शिरकत की. इस दौरान एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया.

दुर्गा पंडाल में फोटो के लिए फैन ने खींचा आलिया भट्ट का हाथ, एक्ट्रेस ने यूं संभाली सिचुएशन, फैंस कर रहे तारीफ
आलिया भट्ट का वीडियो हुआ वायरल
मुंबई में काजोल और रानी मुखर्जी के परिवार की ओर से आयोजित दुर्गा पूजा पंडाल में बुधवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने शिरकत की. इस दौरान एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया. दरअसल, आलिया जब पंडाल के मुख्य हिस्से की ओर जा रही थीं, तभी एक महिला फैन ने उनका हाथ पकड़ लिया और सेल्फी लेने पर अड़ गई. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि आलिया पीले लहंगे और सफेद फुल-स्लीव ब्लाउज में पंडाल की ओर बढ़ रही थीं. उनके साथ कई सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे.

फैन ने फोटो के लिए खींचा आलिया का हाथ

इसके बाद होता यूं है कि एक फैन ने अचानक आलिया का हाथ पकड़ लिया और तस्वीर की जिद करने लगी. गार्ड्स तुरंत आगे बढ़े, लेकिन आलिया ने उन्हें रोकते हुए कहा कि माहौल को बिगाड़ने की जरूरत नहीं है. उन्होंने मुस्कुराते हुए फैन के साथ तस्वीर खिंचवाई और फिर शांति से आगे बढ़ गईं.

आलिया के इस बर्ताव की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है. फैंस कह रहे हैं कि स्टार होने के बावजूद उन्होंने धैर्य और सादगी दिखाई. पंडाल में आलिया ने रानी मुखर्जी से मुलाकात की, उनके साथ पोज दिए और आयान मुखर्जी व तनिशा मुखर्जी संग भी तस्वीरें खिंचवाईं. इससे पहले रणबीर कपूर भी पंडाल पहुंचे थे. गौरतलब है कि रणबीर और आलिया, दोनों ही आयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र: पार्ट वन- शिवा में नजर आ चुके हैं.

पूजा पंडाल में दर्शन करने पहुंच रहे सितारे 

पिछले कुछ दिनों से इस पंडाल में कई बड़े सितारे पहुंच चुके हैं, जिनमें प्रियंका चोपड़ा, ट्विंकल खन्ना, बिपाशा बसु, करण सिंह ग्रोवर और सुष्मिता सेन शामिल हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो आलिया भट्ट हाल ही में फिल्म जिगरा में नजर आई थीं. अब वह अल्फा नाम की एक्शन थ्रिलर में दिखाई देंगी, जिसमें उनके साथ शरवरी और बॉबी देओल अहम किरदार निभा रहे हैं. इसके अलावा वह संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में रणबीर कपूर और विक्की कौशल के साथ नजर आएंगी.

