Warm Up With Soup: वजन को कम करने ही नहीं सर्दियों में शरीर को हेल्दी रखने में भी मददगार है शकरकंद का सूप, नोट करें रेसिपी

ठंड का मौसम आते ही हम सभी मौसमी फूड्स का मजा लेना पसंद करते हैं फिर चाहे वो सरसों का साग, मक्के की रोटी, गाजर का हलवा या सूप हो. सूप को सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. ठंड के मौसम में शरीर को गर्म रखने के लिए सूप का सेवन करते हैं. सूप की अनगिनत वैराइटी आपको मिलेंगी. आज हम जिस सूप के बारे में बात कर रहे हैं उसे शकरकंद से बनाया जाता है. शकरकंद एक जड़ वाली सब्जी है जिसे पोषण का खजाना कहा जाता है. तो चलिए जानते हैं इस सूप को बनाने की रेसिपी और फायदे.

कैसे बनाएं शकरकंद का सूप- (How To Make Sweet Potato Soup Recipe At Home)

सामग्री-

शकरकंद

लहसुन

स्वादानुसार काली मिर्च

स्वादानुसार नमक

बटर

विधि-

अगर आप शकरकंद को किसी भी प्रक्रिया का उपयोग करके भूनना चाहते हैं. तो भून सकते हैं. छील लें छोटे क्यूब्स में काट लें. आप थोड़े से तेल में नमक के साथ शकरकंद भी डाल सकते हैं. अब एक पैन गरम करें, उसमें बटर और लहसुन डालकर भूनें. जब लहसुन स्वाद छोड़ना शुरू कर दे, ढक्कन बंद करें. इसे एक मिनट के लिए पकने दें. अब शकरकंद डालें और मिलाएं. इसे एक दूसरे बाउल में डालें और अपने स्वाद के अनुसार नमक और काली मिर्च डालकर मजे लें.

शकरकंद सूप पीने के फायदे- (Sweet Potato Soup Ke Fayde)

शकरकंद फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी और पोटैशियम जैसे पोषक तत्वों का एक बेहतरीन सोर्स है. यह बीटा-कैरोटीन से भरपूर है. ठंड में शकरकंद का सूप पीने से शरीर को एक दो नहीं कई लाभ मिल सकते हैं. इसे वजन घटाने के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है. इतना ही नहीं इसके सेवन से इम्यूनिटी को मजबूत बनाने और संक्रमण से शरीर को बचाने में मदद मिल सकती है. आंखों के लिए भी शकरकंद के सूप को बेहद फायदेमंद माना जाता है.

