विज्ञापन
विशेष लिंक

Warm Up With Soup: वजन को कम करने ही नहीं सर्दियों में शरीर को हेल्दी रखने में भी मददगार है शकरकंद का सूप, नोट करें रेसिपी

Sweet Potato Soup: अगर आप भी सर्दियों के मौसम में खुद को हेल्दी और फिट रखना चाहते हैं तो रोजाना शकरकंद के सूप का सेवन कर सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
Warm Up With Soup: वजन को कम करने ही नहीं सर्दियों में शरीर को हेल्दी रखने में भी मददगार है शकरकंद का सूप, नोट करें रेसिपी
Sweet Potato Soup: शकरकंद का सूप कैसे बनाएं.

ठंड का मौसम आते ही हम सभी मौसमी फूड्स का मजा लेना पसंद करते हैं फिर चाहे वो सरसों का साग, मक्के की रोटी, गाजर का हलवा या सूप हो. सूप को सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. ठंड के मौसम में शरीर को गर्म रखने के लिए सूप का सेवन करते हैं. सूप की अनगिनत वैराइटी आपको मिलेंगी. आज हम जिस सूप के बारे में बात कर रहे हैं उसे शकरकंद से बनाया जाता है. शकरकंद एक जड़ वाली सब्जी है जिसे पोषण का खजाना कहा जाता है. तो चलिए जानते हैं इस सूप को बनाने की रेसिपी और फायदे.

कैसे बनाएं शकरकंद का सूप- (How To Make Sweet Potato Soup Recipe At Home)

सामग्री-

  • शकरकंद
  • लहसुन 
  • स्वादानुसार काली मिर्च
  • स्वादानुसार नमक
  • बटर

विधि-

अगर आप शकरकंद को किसी भी प्रक्रिया का उपयोग करके भूनना चाहते हैं. तो भून सकते हैं. छील लें छोटे क्यूब्स में काट लें. आप थोड़े से तेल में नमक के साथ शकरकंद भी डाल सकते हैं. अब एक पैन गरम करें, उसमें बटर और लहसुन डालकर भूनें. जब लहसुन स्वाद छोड़ना शुरू कर दे, ढक्कन बंद करें. इसे एक मिनट के लिए पकने दें. अब शकरकंद डालें और मिलाएं. इसे एक दूसरे बाउल में डालें और अपने स्वाद के अनुसार नमक और काली मिर्च डालकर मजे लें. 

ये भी पढ़ें- आज क्या बनाऊं: डायबिटीज मरीजों के लिए परफेक्ट है इस अनाज से बनी इडली, नोट करें रेसिपी

Latest and Breaking News on NDTV

शकरकंद सूप पीने के फायदे- (Sweet Potato Soup Ke Fayde)

शकरकंद फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी और पोटैशियम जैसे पोषक तत्वों का एक बेहतरीन सोर्स है. यह बीटा-कैरोटीन से भरपूर है. ठंड में शकरकंद का सूप पीने से शरीर को एक दो नहीं कई लाभ मिल सकते हैं. इसे वजन घटाने के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है. इतना ही नहीं इसके सेवन से इम्यूनिटी को मजबूत बनाने और संक्रमण से शरीर को बचाने में मदद मिल सकती है. आंखों के लिए भी शकरकंद के सूप को बेहद फायदेमंद माना जाता है. 

गार्लिक सूप रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें. 

जिंजर गार्लिक सूप रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

चुकंदर सूप रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

गाजर सूप रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

विंटर स्पेशल 3 सूप रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sweet Potato Soup, Sweet Potato Soup Benefits, Sweet Potato Soup Recipe, Sweet Potato Soup Ke Fayde, Warm Up With Soup, Healthy Winter Soup Recipes
Get App for Better Experience
Install Now