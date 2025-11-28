विज्ञापन
विशेष लिंक

Warm Up With Soup: वजन घटाने ही नहीं इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी मददगार है कॉर्न सूप, सर्दियों में डाइट में जरूर करें शामिल

Corn Soup Recipe: अगर आप भी ठंड के मौसम में खुद को सेहतमंद रखने के स्वाद स्वाद के साथ भी समझौता नहीं करना चाहते हैं तो कॉर्न सूप को ट्राई कर सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
Warm Up With Soup: वजन घटाने ही नहीं इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी मददगार है कॉर्न सूप, सर्दियों में डाइट में जरूर करें शामिल
Corn Soup: कॉर्न सूप रेसिपी.

ठंड के मौसम में शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत रखना बेहद जरूरी है. क्योंकि कमजोर इम्यूनिटी के चलते शरीर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. अगर आप भी खुद को सेहतमंद रखना चाहते हैं कॉर्न सूप को ट्राई कर सकते हैं. कॉर्न न सिर्फ स्वाद में बल्कि सेहत में भी कमाल है. आपको बता दें कि स्वीट कॉर्न सूप (Sweet Corn Soup) में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई खनिज और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है. इसके अलावा इसमें मौजूद फाइबर पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मददगार है. इसमें मौजूद फाइटोकेमिकल्स कई तरह की बीमारियों से बचाने का काम कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं इसे बनाने की रेसिपी.

कैसे बनाएं कॉर्न सूप रेसिपी- (How To Make Corn Soup)

इस सूप को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में अदरक, लहसुन, हरा धनिया और हरी मिर्च को डालकर कुछ मिनट तक फ्राई करें. इसमें कॉर्न और बाकी सारी सब्जियों के साथ काली मिर्च और नमक डालकर कुछ देर फ्राई करें. इसमें सोया सॉस, पानी और नमक डालें. इसमें उबाल आने दें, आंच को धीमा कर दें और इसमें पानी के साथ कॉर्न फ्लोर डालकर मिक्स करें और इसे गाढ़ा होने तक लगातार चलाएं, इसके बाद इसमें पत्तागोभी डालें. इसे आंच से उतार लें और गर्मा-गरम सर्व करें.

ये भी पढ़ें- आज क्या बनाऊं: ठंड में जरूर बनाएं स्वाद और सेहत से भरपूर तिल-मावा बर्फी, तारीफ करते नहीं थकेंगे खाने वाले 

Latest and Breaking News on NDTV

कॉर्न सूप पीने के फायदे- (Soup Peene Ke Fayde)

ठंड के मौसम में सूप का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. अगर आप भी सर्दियों में इम्यूनिटी को मजबूत बनाने और शरीर को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो इस सूप को ट्राई कर सकते हैं. इतना ही नहीं इसे वजन घटाने के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है. तो अगर आप ठंड के मौसम में अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो कॉर्न सूप का सेवन कर सकते हैं. 

गार्लिक सूप रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें. 

जिंजर गार्लिक सूप रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

चुकंदर सूप रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

गाजर सूप रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Healthy Winter Soup Recipes, Warm Up With Corn Soup, Corn Soup Kaise Banaye, Corn Soup Pine Ke Fayde, Corn Soup Benefits Hindi
Get App for Better Experience
Install Now