Warm Up With Soup: सर्दियों में शरीर को गर्म रखेंगे ये सूप, बीमारियां रहेंगी दूर, ये वाला तो लहसुन से बना है, नोट करें रेसिपी

Garlic Soup Recipe For Winter: ठंड के मौसम में गर्मागरम सूप पीने का मजा ही कुछ और होता है. दरअसल सूप न सिर्फ स्वाद में जबरदस्त बल्कि सेहत में भी कमाल होता है. अगर आप भी सूप पीने के शौकीन हैं और ठंड में शरीर को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो एक बार जरूर ट्राई करें लहसुन से बना सूप. लहसुन किचन में मौजूद एक ऐसा हर्ब है जिसे कई तरह की रेसिपीज में इस्तेमाल किया जाता है. लहसुन से कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं. इसकी तासीर गर्म होती है तो ठंड में शरीर को अंदर से गर्म रखने में मददगार हैं.

आपको बता दें कि लहसुन में विटामिन, विटामिन सी, विटामिन बी6, मैंगनीज, सेलेनियम, पोटैशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कॉपर और जिंक जैसे यौगिक के साथ एलिसिन और सल्फर भी पाया जाता है जो सेहत के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. इसके सेवन से शरीर को गर्म रखने, सर्दी-खांसी से बचाने और इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

Photo Credit: Freepik

कैसे बनाएं लहसुन का सूप- (How To Make Garlic Soup Recipe)

सामग्री-

लहसुन

अदरक

प्याज , टुकड़ों में कटा हुआ

गाजर , टुकड़ों में कटा हुआ

सब्जियां (गोभी, हरी मटर, मक्का, बीन्स जैसी)

कॉर्नफ्लोर

काली मिर्च

स्वादानुसार नमक

बटर

वि​धि-

लहसुन का सूप बनाने के लिए एक पैन में बटर गरम करें और उसमें पिसा हुआ अदरक लहसुन डालें, कुछ देर भूनें और प्याज़ और अन्य सब्ज़ियां भी भूनें. सब्ज़ियों को हल्का नरम होने तक पका लें. मनचाही मात्रा के अनुसार पानी डाले. नमक के साथ लहसुन का सिरा और काली मिर्च डालें. इसे तब तक उबलने दें जब तक कि सब कुछ ठीक से पक न जाए. एक दूसरे बाउल में कॉर्नफ्लोर और 2 टेबल स्पून पानी मिला लें. इस घोल को उबलते सूप में डालें और इसे और कुछ मिनट तक उबलने दें. आंच से उतारें और गरमागरम सर्व करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)