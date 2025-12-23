भाई की शादी में ऋतिक रोशन, दोनों बेटे और गर्लफ्रेंड सबा भी थीं साथ, एथनिक लुक ने जीता दिल

ऋतिक रोशन सोमवार, 22 दिसंबर को अपनी गर्लफ्रेंड सबा आजाद और अपने बेटों, हरेहान और हृदान के साथ अपने कजिन ईशान रोशन की प्री-वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए बाहर निकलते हुए दिखे. ऋतिक ने पीच कलर का कुर्ता पहना था जिसके साथ मैचिंग चूड़ीदार बॉटम था. उनके साथ सबा आजाद एक वाइब्रेंट पीले रंग के स्ट्रेट-कट कुर्ते में बहुत खूबसूरत लग रही थीं, जिस पर बारीक फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी थी. उन्होंने इसे मैचिंग सलवार और नारंगी दुपट्टे के साथ पहना था. ऋतिक के बेटे, हरेहान और हृदान, सफेद पजामे के साथ सिंपल पेस्टल कुर्ते पहनकर इस मौके पर बहुत अच्छे लग रहे थे.

ईशान रोशन की प्री-वेडिंग सेरेमनी की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं. बता दें ईशान रोशन म्यूजिक कंपोजर राजेश रोशन के बेटे और फिल्ममेकर राकेश रोशन के भतीजे हैं. उन्होंने हाल ही में अपनी लॉन्ग टाइम पार्टनर ऐश्वर्या सिंह से सगाई की है और अब करीबी परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में शादी की रस्में चल रही हैं.

22 दिसंबर रात मेहंदी सेरेमनी में रोशन परिवार के कई सदस्य शामिल हुए, जिनमें ऋतिक की मां पिंकी रोशन, और उनकी पूर्व पत्नी सुजैन खान और उनके पार्टनर अरसलान गोनी शामिल थे. ऋतिक और सबा की बात करें तो इन्होंने 2022 में करण जौहर की 50वीं बर्थडे पार्टी में अपने रिश्ते को ऑफिशियली पब्लिक किया था. सबा अक्सर ऋतिक के फैमिली इवेंट्स में देखी जाती हैं और उन्होंने सुजैन खान से शादी से हुए उनके बेटों, हरेहान और हृदान के साथ भी एक मजबूत रिश्ता बना लिया है.