आज क्या बनाऊं: सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है आंवला-अदरक हरी मिर्च और लहसुन का अचार, नोट करें रेसिपी

Homemade Achar: भारतीय खाने का अहम हिस्सा है अचार. अगर आप भी अचार खाने के शौकीन हैं और सर्दियों में झटपट इसे तैयार करना चाहते हैं तो आप आंवला, गाजर, कच्ची हल्दी अदरक और हरी मिर्च का स्वादिष्ट अचार बना सकते हैं. आपको बता दें कि ये अचार न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने बल्कि, सेहत के लिए भी कमाल माना जाता है. क्योंकि आंवला को विटामिन सी, विटामिन ए, बी-कॉम्प्लेक्स, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और फाइबर जैसे खनिजों से भरपूर है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफेनोल भी होते हैं. वहीं इसमें अदरक-कच्ची हल्दी और लहसुन का इस्तेमाल सर्दी से बचाने में मददगार है. क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं ये स्वादिष्ट अचार.

कैसे बनाएं विंटर स्पेशल अचार- (How To Make Winter Special Achar)

सामग्री-

आंवला

कच्ची हल्दी

लहसुन

अदरक

गाजर

हरी मिर्च

मेथी दाने

कलौंजी

राई

सरसों का तेल

विधि-

इस अचार को बनाने के लिए सबसे पहले आंवला, कच्ची हल्दी, अदरक, हरी मिर्च और गाजर को धो लें. फिर गाजर, कच्ची हल्दी और अदरक को छीलकर काट लें. आंवला और हरी मिर्च को काट लें और लहसुन की कलियां छीलें. सभी को एक बाउल में नमक डालकर अच्छे से मिक्स करें. फिर इन्हें धूप में कुछ देर रखें. धूप में रखने से इनमें मौजूद नमी हट जाती है जिससे अचार लंबे समय तक फ्रेश रहता है. अब एक पैन में मेथी दाना, राई और कलौंजी को डालकर हल्का रोस्ट कर लें. इन्हें दरदरा पीस लें. मसाले को अचार में मिलाएं सरसों का तेल गरम करके ठंडा होने दें फिर इसमें थोड़ा सा तेल मिलाएं. सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें. एक एयर टाइट कंटेनर में भरकर रखें. इसे आप लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सिरका एड कर सकते हैं. इस कंटेनर को धूप में 1 दिन रखें. आपका अचार बनकर तैयार है मजे लें.

Photo Credit: Pexels

विंटर स्पेशल अचार खाने के फायदे-(Winter Special Achar Recipe)

इस अचार को खाने से इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है. मजबूत इम्यूनिटी शरीर को कई तरह के संक्रमण से बचाने में मददगार है. इतना ही नहीं इसके सेवन से शरीर के दर्द को दूर करने भी मदद मिल सकती हैं. सर्दी-जुकाम से बचाने में भी मददगार है इस अचार का सेवन.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)