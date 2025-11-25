Warm Up With Soup: सर्दी-जुकाम की समस्या का रामबाण उपाय है इस चीज से बना सूप, नोट करें रेसिपी

Ginger Garlic Soup: ठंड के मौसम में सर्दी-जुकाम की समस्या एक आम समस्या में से एक है. अगर आप भी इस समस्या परेशान हैं और इसे दूर करने के लिए हेल्दी ऑप्शन तलाश रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी सूप की रेसिपी बता रहे हैं जो न सिर्फ सर्दी-जुकाम से बचाने बल्कि, इम्यूनिटी को मजबूत बनाने और शरीर को सेहतमंद रखने में भी मददगार है. दरअसल ठंड के मौसम में हॉट सूप का सेवन सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं ये हेल्दी सूप.

अदरक-लहसुन का सूप जो न सिर्फ स्वाद बल्कि सेहत के लिए भी माना जाता है. अगर आप इसका रोजाना सेवन करते हैं तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. क्योंकि अदरक और लहसुन दोनों की तासीर गर्म होती है जो सर्दियों में शरीर को अंदर से गरम रखने में मददगार है. इसके सेवन से सर्दी-जुकाम की समस्या से राहत मिल सकती है. जिन लोगों को बार-बार ये समस्या होती है उनके लिए इसका सेवन बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है.

कैसे बनाएं अदरक लहसुन का सूप- (How To Make Ginger Garlic Soup)

सामग्री-

अदरक, कसा हुआ

लहसुन

प्याज, बारीक कटा हुआ

गाजर, बारीक कटा हुआ

टमाटर, बारीक कटा हुआ

काली मिर्च पाउडर

हल्दी पाउडर या कच्ची हल्दी

जीरा पाउडर

धनिया पाउडर

गरम मसाला पाउडर

नमक

पानी

बटर

विधि-

इस सूप को बनाने के लिए सबसे पहले आप बटर गरम करें. एक पैन में बटर गरम करें और इसमें अदरक और लहसुन डालकर भूनें. फिर प्याज और गाजर डालकर भूनें. इसमें टमाटर डालकर भूनें. इसमें काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और नमक डालकर मिलाएं. इसमें पानी डालकर उबालें. सूप को कुछ मिनट तक उबालें या जब तक यह गाढ़ा न हो जाए. अदरक लहसुन का सूप गरमा गरम सर्व करें और मजे लें.

