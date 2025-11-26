Warm Up With Soup: ठंड में बीमारियों को दूर रखता है इस चीज से बना सूप, फटाफट नोट करें रेसिपी

ठंड के मौसम में शरीर को अंदर से गर्म रखने के लिए तरह-तरह की चीजों को हम सभी डाइट में शामिल करते हैं और सूप उन्हीं में से एक है. अगर आप भी सूप पीने के शौकीन हैं और खुद को सेहतमंद भी रखना चाहते हैं तो चुकंदर से बने सूप का सेवन कर सकते हैं. चुकंदर को सेहत का खजाना कहा जाता है. आपको बता दें कि चुकंदर एक जड़ वाली सब्जी है जिसे कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं. चुकंदर में विटामिन, खनिज, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट, फोलेट, मैंगनीज, पोटैशियम, आयरन और विटामिन सी जैसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं. चलिए जानते हैं कैसे बनाएं चुकंदर का जूस.

इसे सूप में चुकंदर के अलावा लौकी, प्याज़, टमाटर और आलू भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है. इन सभी सब्जियों को उबाल कर छानने के बाद काली मिर्च और नमक मिलाया जाता है.

कैसे बनाएं चुकंदर का जूस- How To Make Beetroot Soup Recipe)

सामग्री-

चुकंदर

लौकी

प्याज , टुकड़ों में कटा हुआ

टमाटर , टुकड़ों में कटा हुआ

आलू

चीनी

स्वादानुसार नमक

काली मिर्च

क्रीम

हरा धनिया

वि​धि-

इस सूप को बनाने के लिए एक पैन लें उसमें चुकंदर, लौकी, प्याज़, टमाटर और आलू के साथ दो कप पानी डालें. सारी सब्जियां उबाल लें और धीमी आंच पर तब तक रखें जब सभी सब्जियां नरम न हो जाएं. सब्जियों को ठंडा करने के बाद ब्लेंडर में डालकर पीस लें और छलनी से छान लें. अब इसमें चीनी, नमक और काली मिर्च डालकर मिलाएं. क्रीम और हरी धनिया से गार्निश कर मजे लें.

चुकंदर सूप पीने के फायदे- (Chukandar Ka Soup Pine Ke Fayde)

ठंड के मौसम में चुकंदर का सूप पीने से इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है. क्योंकि चुकंदर विटामिन-सी, फोलेट, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है. इतना ही नगीं इस सूप को पीने से शरीर को अंदर से गर्माहट मिलती है, जो ठंड में सर्दी से बचाने में मददगार है. सर्दी-जुकाम में भी इस सूप का सेवन काफी अच्छा माना जाता है.

