रोजाना टमाटर खाने से क्या फायदे होते हैं?

Tamatar Ke Fayde: टमाटर एक ऐसी सब्जी है जिसका इस्तेमाल लगभग हर सब्जी के स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है, फिर चाहे वो सलाद हो या चटनी, टमाटर का स्वाद और रंग हर डिश में जान डाल देता है. इसमें पाए जाने वाले तत्व जैसे विटामिन-ए और विटामिन-सी, फाइबर, फोलेट और कैल्शियम स्वाद के साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद हैं. ऐसे में अगर आप इसे डाइट में शामिल करते हैं, तो शरीर को अनगिनत लाभ पहुंचा सकते हैं. यहां जाने रोजाना टमाटर खाने से सेहत पर क्या असर पड़ सकता है.

कच्चे टमाटर खाने के क्या फायदे हैं?

इम्यूनिटी: टमाटर में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज्यादा होती है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाकर सर्दी, खांसी और वायरल संक्रमण से लड़ने में मदद कर सकता है. कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को टमाटर का सेवन जरूर करना चाहिए.

स्किन: टमाटर में मौजूद लाइकोपीन नामक एंटीऑक्सीडेंट झुर्रियों को कम और एजिंग को धीमा करने में मदद कर सकता है. नियमित रूप से इसका सेवन स्किन को अंदर से साफ रखकर चमकदार बनाने में मदद कर सकता है.

पेट: टमाटर में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है. इसका सेवन पाचन क्रिया को दुरुस्त रख सकता है और पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे कब्ज और अपच से राहत दिला सकता है. पेट से जुड़ी दिक्कतों से छुटकारा पाने के लिए इसका सेवन किया जा सकता है.

वजन: टमाटर में कैलोरी बहुत कम होती है और पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे यह वजन घटाने वालों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है. अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो टमाटर का सेवन फायदेमंद हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)