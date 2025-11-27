विज्ञापन
Carrot Soup Recipe: अगर आप भी सर्दियों के मौसम में खुद को सेहतमंद रखना चाहते हैं, तो विंटर स्पेशल गाजर के सूप को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

Warm Up With Soup: ठंड में इन समस्याओं का रामबाण उपाय है 10 मिनट में बनने वाला ये सूप, नोट करें रेसिपी
Carrot Soup Recipe: सिर्फ 10 मिनट में बनाएं गाजर का सूप.

Carrot Soup Recipe In Hindi: सर्दियों के मौसम में कई ऐसी मौसमी सब्जियां आती हैं जिन्हें सेहत का खजाना कहा जाता है उन्हीं में से एक है गाजर. गाजर को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इससे कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं. ठंड के मौसम में आने वाली फ्रेश गाजर का स्वाद ही अलग होता है. अगर आप भी खुद को ठंड में हेल्दी और फिट रखना चाहते हैं तो गाजर से बने सूप का सेवन कर सकते हैं. ये न सिर्फ स्वाद बल्कि सेहत के लिए भी कमाल है. क्योंकि इसमें विटामिन सी, विटामिन बी 3 (नियासिन) और फाइटोन्यूट्रिएंट्स जैसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं गाजर का सूप.

कैसे बनाएं गाजर का सूप- (How To Make Carrot Soup Recipe)

सामग्री-

  • गाजर
  • टमाटर 
  • कालीमिर्च 
  • चीनी 
  • क्रीम
  • स्वादानुसार नमक

विधि-

गाजर का सूप बनाने के लिए सबसे पहले गाजर और टमाटर को काट लें. फिर एक कप पानी में नमक डालें और इसमें गाजर और टमाटर को उबाल लें. जब यह उबलने लगे तो आंच को धीमा कर दें ताकि स​ब्जियां पूरी तरह पक जाएं. इन्हें ठंडा करें और इसके बाद ब्लेंडर में डालकर पीस लें और फिर छलनी से. इसे पतला करने के लिए इसमें पानी डालें. इसे धीमी आंच पर रखें और इसे उबलने दें. इसमें चीनी और काली मिर्च डालें. धीमी आंच पर कुछ मिनट पकाएं. क्रीम और कद्दूकस की हुई गाजर से गार्निश करके मजे लें. 

Latest and Breaking News on NDTV

गाजर का सूप पीने के फायदे- (Gajar Soup Pine Ke Fayde)

गाजर में मौजूद विटामिन ए आंखों की रोशनी के लिए काफी अच्छा माना जाता है. यह ल्यूटिन और जेक्सानथिन जैसे अन्य लाभकारी यौगिकों से भी भरपूर होता है. इस सूप के सेवन से इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है. मजबूत इम्यूनिटी शरीर को कई तरह के संक्रमण से बचाने में मददगार है. इसे पाचन के लिए भी अच्छा माना जाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

