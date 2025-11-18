Homemade Recipe: टमाटर सूप बनाने का आसान तरीका, टमाटर सूप बनाने के लिए क्या सामग्री चाहिए?

How To Make Tomato Soup At Home Easily: सर्दियों के मौसम में लोग कंबल के सामने बैठकर गरमागरम टमाटर के सूप का मजा उठाते हैं. यह सूप स्वाद में खट्टा-मीठा जरूर होता है, लेकिन सेहत के लिए उठा ही फायदेमंद माना जाता है. यह न सिर्फ शरीर को गर्माहट देता है, बल्कि विटामिन ए, सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करते हैं. वैसे तो आजकल बाजार में कई तरह के इंस्टेंट सूप मिलते हैं, लेकिन उनमें प्रिज़र्वेटिव और ज्यादा नमक होने के कारण वे उतने हेल्दी नहीं माने जाते. इसलिए आज हम आपको घर पर स्वादिष्ट टमाटर सूप बनाने की आसान रेसिपी के बारे में बताने वाले हैं. तो आइए जानते हैं घर पर स्वादिष्ट और गाढ़ा टमाटर सूप कैसे बनाएं?

बच्चों के लिए टमाटर का सूप कैसे बनाएं?

सामग्री

टमाटर (5 से 6)

प्याज (1)

लहसुन (3 से 4 कलियां)

घी या बटर (1 चम्मच)

अदरक

काली मिर्च

नमक (स्वादानुसार)

पानी

बनाने की विधि:

इस सूप को बनाने के लिए सबसे पहले टमाटरों को अच्छी तरह धोकर बड़े टुकड़ों में काट लें, आप चाहें तो टमाटर के ऊपर हल्का सा क्रॉस कट लगाकर इन्हें पानी में भी उबाल भी सकते हैं. इन्हें उबालने से पेस्ट बनाना और भी आसान हो हो जाएगा साथ ही स्वाद भी बेहतरीन आएगा. अब एक पैन लें उसमें घी या बटर डालकर बारीक कटा प्याज, लहसुन और अदरक डाल दें और तब तक भुने जब तक वे हल्का सुनहरा न हो जाए. अब इसमें कटे हुए टमाटर डालकर 4 से 5 मिनट तक पकाएं. जब टमाटर नरम होने लगे, तो इसमें थोड़ा पानी डालें और 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें. फिर इसमें नमक और काली मिर्च डाल दें. अच्छी तरह से मिश्रण को पकने के बाद थोड़ा ठंडा होने दें और मिक्सर में डालकर एक स्मूद प्यूरी बना लें. अब इस प्यूरी को छलनी की मदद से छान लें, ताकि छिलके और बीज अलग हो जाएं. फिर छनी हुई प्यूरी को पैन में डालें और दोबारा धीमी आंच पर पका लें. जैसे ही सूप में हल्का उबाला आ जाए उसे कटोरी में निकालें और ऊपर से ब्रेड क्रुम्ब्स , काली मिर्च और थोड़ा-सा बटर डालकर परोसें.

