Warm Up With Soup: सर्दियों के लिए परफेक्ट हैं ये 3 हेल्दी सूप, स्वाद के साथ सेहत में भी कमाल

Homemade Soup: सर्दियों में गरमा गरम सूप का प्याला मन को सुकून और सेहत दोनों देता है. अब रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ आसान टिप्स से आप घर पर ही बना सकते हैं होटल जैसा स्वादिष्ट सूप.

Homemade Soup: एक प्याला सूप, ढेर सारी गर्माहट,सर्दियों के लिए सूप की ये है बेस्ट रेसिपी.

Soup Recipes For Winter: सर्दियां आते ही चाय की चुस्कियों के साथ अगर कुछ और दिल को सुकून देता है, तो वह है गरमा गरम सूप का प्याला. लेकिन अक्सर मन में सवाल आता है. क्या घर पर रेस्टोरेंट जैसा स्वादिष्ट सूप बन सकता है? जवाब है, हां. बस ज़रूरत है कुछ खास टिप्स और एक सीक्रेट बेस की. असल में सूप का स्वाद सिर्फ मसालों या सब्जियों से नहीं, बल्कि उसके स्टॉक से तय होता है. रेस्टोरेंट में यही ट्रिक इस्तेमाल होती है जिससे सूप का हर घूंट गहराई और स्वाद से भर जाता है. चलिए जानिए कैसे घर में बनाएं हेल्दी और टेस्टी सूप, बिल्कुल होटल स्टाइल में.

सब्जियों के स्टॉक से बढ़ेगा स्वाद-

रेस्टोरेंट वाले सूप का असली स्वाद उसके स्टॉक से आता है. इसके लिए सब्जियों के वो हिस्से इस्तेमाल करें जो आमतौर पर फेंक दिए जाते हैं. जैसे धनिया के डंठल, पत्ता गोभी का सिरा, गाजर का मोटा हिस्सा और हरी प्याज का नीचे वाला भाग. इन्हें एक पैन में थोड़ा सा तेल, तेजपत्ता, कुटी हुई काली मिर्च, अदरक और लहसुन के साथ भूनकर पानी डालें और 20 मिनट तक उबालें. जब पानी कम होकर एरोमेटिक स्टॉक बन जाए, तो इसे ठंडा कर फ्रिज में रख लें. यही स्टॉक सूप का स्वाद कई गुना बढ़ा देगा. बस ध्यान रखें, पालक या मेथी के पत्ते इसमें न डालें, वरना स्वाद कड़वा हो सकता है.

हर दिन एक नया सूप- मनचाऊ से लेकर टमाटर शोरबा तक-

1. मनचाऊ सूप-

सब्जी का स्टॉक तैयार हो जाए, तो हर दिन एक अलग सूप बनाना बेहद आसान है. मनचाऊ सूप के लिए गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां डालें, फिर थोड़ा सोया सॉस, विनेगर और चिल्ली सॉस मिलाएं. कॉर्नफ्लोर से हल्का गाढ़ापन दें और ऊपर से फ्राइड नूडल्स डालें.

2. वेजिटेबल सूप- 

वेजिटेबल सूप बनाते समय कॉर्न, मटर, पनीर या अपनी पसंद की सब्जियां डालें. अगर आप हेल्दी ट्विस्ट चाहते हैं तो कॉर्नफ्लोर की जगह थोड़ा उबला आलू या दाल डालकर गाढ़ापन लाएं.

3. हॉट एंड सोर सूप-

हॉट एंड सॉर सूप में चिल्ली सॉस और विनेगर का तड़का स्वाद बढ़ा देता है, जबकि टमाटर शोरबा हल्का, सुगंधित और पाचन के लिए फायदेमंद होता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

