आज क्या बनाऊं: इन लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है शकरकंद का सूप, नोट करें रेसिपी

Shakarkand Soup Recipe: सूप का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. ठंड के मौसम में एक बाउल गर्मागरम सूप से कम्फर्टिंग कुछ और हो ही नहीं सकता है. हमारे लिए तो ऐसा ही है आपका पता नहीं. सर्दियों के मौसम में तरह-तरह के सूप आपको मिल जाएंगे जो न सिर्फ स्वाद को बढ़ाने बल्कि, शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद कर सकते हैं. अगर आप भी ऐसे ही सूप की तलाश में हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको शकरकंद से बनने वाले सूप की रेसिपी बता रहे हैं. शकरकंद एक ऐसी सब्जी है जिसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. शकरकंद से कई तरह की रेसिपी बनाई जा सकती है.

ठंड के मौसम में शकरकंद का सेवन सेहत के लिए वरदान से कम नहीं है. शकरकंद एक जड़ वाली सब्जी है जिसे पोषण का खजाना कहा जाता है. क्योंकि इसमें विटामिन ए, बीटा-कैरोटीन, विटामिन सी, फाइबर, और पोटैशियम भरपूर मात्रा में होते हैं, साथ ही मैंगनीज, कॉपर, बी-कॉम्प्लेक्स विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे एंथोसायनिन भी पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार है.

ये भी पढ़ें- आज क्या बनाऊं: स्वाद ही नहीं सेहत का खजाना है इस दाल से बने लड्डू, नोट करें रेसिपी

Photo Credit: Pexels

कैसे बनाएं शकरकंद का सूप- (How To Make Sweet Potato Soup Recipe At Home)

सामग्री-

शकरकंद

लहसुन

स्वादानुसार काली मिर्च

स्वादानुसार नमक

बटर

विधि-

शकरकंद का सूप बनाना बहुत ही आसान है. सबसे पहले आप शकरकंद को भून लें. अगर भून नहीं सकते हैं तो उबाल लें. छील लें छोटे क्यूब्स में काट लें. आप थोड़े से तेल में नमक के साथ शकरकंद भी डाल सकते हैं. अब एक पैन गरम करें, उसमें बटर और लहसुन डालकर भूनें. जब लहसुन स्वाद छोड़ना शुरू कर दे, ढक्कन बंद करें. इसे एक मिनट के लिए पकने दें. अब शकरकंद डालें और मिलाएं. इसे एक दूसरे बाउल में डालें और अपने स्वाद के अनुसार नमक और काली मिर्च डालकर मजे लें.

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)