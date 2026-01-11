विज्ञापन
विशेष लिंक

उत्तर भारत ऐसे कभी नहीं कांपा, दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन, जानें कहां-कहां टूटा सर्दी का रिकॉर्ड

Severe cold in North India: देश के मैदानी इलाकों में भीषण ठंड पड़ रही है. मैदानी इलाकों के कई शहरों में तापमान जीरो डिग्री के करीब पहुंच रहा है. राजस्‍थान का पिलानी देश का सबसे ठंडा शहर रहा. वहीं दिल्‍ली के आयानगर में तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

Read Time: 3 mins
Share
उत्तर भारत ऐसे कभी नहीं कांपा, दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन, जानें कहां-कहां टूटा सर्दी का रिकॉर्ड
Delhi Temperature: दिल्‍ली में सबसे कम तापमान आयानगर में रिकॉर्ड किया गया है, जो 2.9 डिग्री रहा है.
  • उत्तर भारत के इलाकों में इस बार ठंड का नया रिकॉर्ड बना और कई शहरों में तापमान जीरो के करीब पहुंच गया है.
  • उत्तराखंड का पंतनगर देश का सबसे ठंडा शहर रहा, जहां तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.
  • दिल्ली के आयानगर में न्यूनतम तापमान 2.9 रिकॉर्ड हुआ. दिल्‍ली में दो दिनों में राहत मिलने की उम्‍मीद नहीं है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Severe cold in North India: उत्तर भारत में इस बार ठंड लगातार रिकॉर्ड बना रही है. कई पहाड़ी इलाकों में जहां पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई. वहीं मैदानी इलाकों में भी भीषण ठंड ने लोगों को कंपा दिया है. देश के कई इलाकों में भीषण सर्दी के कारण पारा जीरो डिग्री के करीब पहुंच गया है और कई जगहों पर ठंड का रिकॉर्ड टूट गया है. राजस्‍थान का पिलानी देश का सबसे ठंडा शहर रहा तो दिल्ली के आयानगर में तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है. मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्‍ली के लोगों को कम से कम अगले दो दिनों तक राहत नहीं मिलेगी.

देश की राजधानी दिल्‍ली में सर्दी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है. दिल्‍ली में सबसे कम तापमान आयानगर में रिकॉर्ड किया गया है, जो 2.9 डिग्री रहा है. वहीं पालम में 3 और रिज इलाके का तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है. इसके साथ ही लोदी रोड में 4.6 और सफदरजंग में 4.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: PTI

दिल्‍ली में ये है मौसम का हाल

  • दिल्ली में शीतलहर की स्थिति दर्ज की गई.
  • पालम, रिज और आया नगर में न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा.
  • ठंडी हवाओं और साफ आसमान के कारण तापमान में तेज गिरावट देखी गई.
  • सुबह के समय कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिला.
  • मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक ठंड बनी रह सकती है.
  • शीत लहर के चलते लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

टॉप-15 ठंडे शहरों में राजस्‍थान के 6 शहर

देश के कई मैदानी इलाकों में न्‍यूनतम रिकॉर्ड गिरने का रिकॉर्ड बना रहा है. मैदानी इलाकों के कई शहरों में तापमान जीरो डिग्री के करीब पहुंच रहा है. राजस्‍थान का पिलानी रविवार को देश का सबसे ठंडा शहर रहा. यहां पर तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं राजस्‍थान के ही सीकर में 1.7 डिग्री सेल्सियस के साथ दूसरा और उत्तराखंड का पंतनगर 1.8 डिग्री सेल्सियस के साथ तीसरा सबसे ठंडा शहर रहा. देश के टॉप-15 सबसे ठंडे मैदानी इलाकों में राजस्‍थान के छह शहर शामिल हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: PTI

यहां पड़ रही है देश में सबसे ज्‍यादा ठंड 

जगहराज्‍यन्‍यूनतम तापमान
पिलानीराजस्‍थान1.2
सीकरराजस्‍थान1.7
पंतनगरउत्तराखंड1.8
चूरूराजस्‍थान 2.0
हिसारहरियाणा2.2
बीकानेरराजस्‍थान2.8
आयानगरदिल्‍ली2.9
पालमदिल्‍ली3.0
जैसलमेरराजस्‍थान3.1
अमृतसरपंजाब3.2
गंगानगर राजस्‍थान3.6
रिजदिल्‍ली3.7
पटियालापंजाब3.8
नालियागुजरात 3.8
सबौरबिहार4.0

दिल्‍ली में शीतलहर की चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्‍ली के लोगों को फिलहाल भीषण सर्दी से राहत मिलने की उम्‍मीद नहीं है. मौसम विभाग ने दिल्‍ली को लेकर आज और कल शीतलहर की चेतावनी दी है. साथ ही विभाग ने कहा है कि तापमान में तेजी से गिरावट के कारण अगले दो दिनों में मौसम की स्थिति और खराब होने की संभावना है.

साथ ही फिलहाल देश के अन्‍य इलाकों में भी शीतलहर की स्थिति बनी हुई है. राजस्थान और तटीय कच्छ में कई जगहों पर भीषण शीतलहर की स्थिति बनी हुई है, जबकि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में शीतलहर की स्थिति देखी जा रही है.

ये भी पढ़ें: कड़ाके की ठंड में मिसाल बने राजू भिखारी, गरीबों को बांटे 500 कंबल

ये भी पढ़ें: शहीद बेटे की प्रतिमा पर सर्दी में दुलार से कंबल लपेटती है ये मां, इन्हें याद है उसका पहला इश्क और अधूरा अरमान

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Weather News, Weather News Today, Delhi Temperature
Get App for Better Experience
Install Now