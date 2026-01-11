उत्तर भारत ऐसे कभी नहीं कांपा, दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन, जानें कहां-कहां टूटा सर्दी का रिकॉर्ड

Severe cold in North India: उत्तर भारत में इस बार ठंड लगातार रिकॉर्ड बना रही है. कई पहाड़ी इलाकों में जहां पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई. वहीं मैदानी इलाकों में भी भीषण ठंड ने लोगों को कंपा दिया है. देश के कई इलाकों में भीषण सर्दी के कारण पारा जीरो डिग्री के करीब पहुंच गया है और कई जगहों पर ठंड का रिकॉर्ड टूट गया है. राजस्‍थान का पिलानी देश का सबसे ठंडा शहर रहा तो दिल्ली के आयानगर में तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है. मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्‍ली के लोगों को कम से कम अगले दो दिनों तक राहत नहीं मिलेगी.

देश की राजधानी दिल्‍ली में सर्दी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है. दिल्‍ली में सबसे कम तापमान आयानगर में रिकॉर्ड किया गया है, जो 2.9 डिग्री रहा है. वहीं पालम में 3 और रिज इलाके का तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है. इसके साथ ही लोदी रोड में 4.6 और सफदरजंग में 4.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया.

Photo Credit: PTI

दिल्‍ली में ये है मौसम का हाल

दिल्ली में शीतलहर की स्थिति दर्ज की गई.

पालम, रिज और आया नगर में न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा.

ठंडी हवाओं और साफ आसमान के कारण तापमान में तेज गिरावट देखी गई.

सुबह के समय कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिला.

मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक ठंड बनी रह सकती है.

शीत लहर के चलते लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

टॉप-15 ठंडे शहरों में राजस्‍थान के 6 शहर

देश के कई मैदानी इलाकों में न्‍यूनतम रिकॉर्ड गिरने का रिकॉर्ड बना रहा है. मैदानी इलाकों के कई शहरों में तापमान जीरो डिग्री के करीब पहुंच रहा है. राजस्‍थान का पिलानी रविवार को देश का सबसे ठंडा शहर रहा. यहां पर तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं राजस्‍थान के ही सीकर में 1.7 डिग्री सेल्सियस के साथ दूसरा और उत्तराखंड का पंतनगर 1.8 डिग्री सेल्सियस के साथ तीसरा सबसे ठंडा शहर रहा. देश के टॉप-15 सबसे ठंडे मैदानी इलाकों में राजस्‍थान के छह शहर शामिल हैं.

Photo Credit: PTI

यहां पड़ रही है देश में सबसे ज्‍यादा ठंड

जगह राज्‍य न्‍यूनतम तापमान पिलानी राजस्‍थान 1.2 सीकर राजस्‍थान 1.7 पंतनगर उत्तराखंड 1.8 चूरू राजस्‍थान 2.0 हिसार हरियाणा 2.2 बीकानेर राजस्‍थान 2.8 आयानगर दिल्‍ली 2.9 पालम दिल्‍ली 3.0 जैसलमेर राजस्‍थान 3.1 अमृतसर पंजाब 3.2 गंगानगर राजस्‍थान 3.6 रिज दिल्‍ली 3.7 पटियाला पंजाब 3.8 नालिया गुजरात 3.8 सबौर बिहार 4.0

दिल्‍ली में शीतलहर की चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्‍ली के लोगों को फिलहाल भीषण सर्दी से राहत मिलने की उम्‍मीद नहीं है. मौसम विभाग ने दिल्‍ली को लेकर आज और कल शीतलहर की चेतावनी दी है. साथ ही विभाग ने कहा है कि तापमान में तेजी से गिरावट के कारण अगले दो दिनों में मौसम की स्थिति और खराब होने की संभावना है.

साथ ही फिलहाल देश के अन्‍य इलाकों में भी शीतलहर की स्थिति बनी हुई है. राजस्थान और तटीय कच्छ में कई जगहों पर भीषण शीतलहर की स्थिति बनी हुई है, जबकि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में शीतलहर की स्थिति देखी जा रही है.

ये भी पढ़ें: कड़ाके की ठंड में मिसाल बने राजू भिखारी, गरीबों को बांटे 500 कंबल

ये भी पढ़ें: शहीद बेटे की प्रतिमा पर सर्दी में दुलार से कंबल लपेटती है ये मां, इन्हें याद है उसका पहला इश्क और अधूरा अरमान