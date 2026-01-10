विज्ञापन

सलमान- अमिताभ के साथ किया काम, 52 की उम्र में दिखती है 25 की, पीक पर रचाई शादी, आज चिकन बेच कर करती है खूब कमाई

यह एक्ट्रेस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म में भी काम कर चुकी हैं और आज सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं.

Read Time: 3 mins
Share
सलमान- अमिताभ के साथ किया काम, 52 की उम्र में दिखती है 25 की, पीक पर रचाई शादी, आज चिकन बेच कर करती है खूब कमाई
सलमान- अमिताभ के साथ किया काम
नई दिल्ली:

फिल्म लाइन में एक्ट्रेस का करियर तब तक ही माना जाता है, जब तक उनकी खूबसूरती टिकी हुई है और शादी नहीं हुई होती है. शादी के बाद एक्ट्रेस को बतौर लीड एक्ट्रेस कोई भी फिल्म में डायरेक्ट नहीं करता है. हालांकि कुछ एक्ट्रेस हैं, जो शादी के बाद भी लीड रोल कर रही हैं. इसलिए सिनेमा में एक्ट्रेस का करियर बहुत छोटा है और एक्टर्स बुढ़ापे तक भी लीड हीरो बनकर राज करते हैं. जरूरी नहीं कि सभी एक्ट्रेस हिट हो जाएं. बहुत कम एक्ट्रेस को स्टारडम नसीब होता है. ज्यादातर एक्ट्रेस सिनेमा में लंबी पारी नहीं खेल पाती हैं. कुछ शादी के बाद फिल्मों से किनारा कर लेती हैं, तो कुछ फ्लॉप होकर लाइन चेंज कर लेती हैं. बात करेंगे उस पुरानी एक्ट्रेस की, जिसकी खूबसूरती के लोग दीवाने थे और आज भी वह खूबसूरती में किसी नई एक्ट्रेस से कम नहीं.  


टीवी से की थी शुरुआत
बात कर रहे हैं एक्ट्रेस पेरीजाद जोराबियन की, जिन्होंने टीवी से अभिनय की दुनिया में कदम रखा था. इस एक्ट्रेस को पॉपुलर टीवी शो कैप्टन व्योम (1998) में शक्ति के रोल में देखा गया था. 'श्श्श्श कोई है' जैसे पॉपुलर टीवी सीरियल में भी वह काम कर चुकी हैं. टीवी में आने के तीन साल ही बाद उन्हें बॉलीवुड में मौका मिला और उन्होंने फिल्म 'बॉलीवुड कॉलिंग' से बड़े पर्दे पर डेब्यू किया. मुंबई मैटिनी, जॉगर्स पार्क, धूम, मॉर्निंग रागा, एक अजनबी, सलमान खान की सलाम ए इश्क, जस्ट मैरिड और वाई एम आई- यह मेरा इंडिया जैसी फिल्मो में पेरीजाद काम कर चुकी हैं. कभी अप कभी डाउन एक्ट्रेस की आखिरी फिल्म थी, जो साल 2015 में रिलीज हुई थी.

अब कहां हैं एक्ट्रेस?

आज पेरीजाद 52 साल की हैं और खूबसूरती में जरा भी कम नहीं हैं. एक्ट्रेस को देखने के बाद कोई भी यकीन नहीं करेगा कि उनकी उम्र इतनी है. आज भी एक्ट्रेस उतनी ही खूबसूरत दिखती हैं, जितना कि वह अपने करियर की शुरुआत में नजर आती थी. फिल्मी करियर के दौरान साल 2006 में एक्ट्रेस ने कंस्ट्रक्शन टाइकून बोमन रुस्तम ईरानी संग शादी की. इस शादी से एक्ट्रेस के दो बच्चे (बेटी और बेटा) हैं. वह अभिनय की दुनिया अलग हैं और फैमिली के साथ एन्जॉय करती हैं. काम की बात की तो वह एक पैक्ड फूड ब्रांड चलाती हैं. इसमें वह पैक्ड चिकन सेल करती हैं. इसके अलावा वह सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हैं, जहां अपने वह अपने काम के साथ-साथ फैमिली संग भी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. एक्ट्रेस के इंस्टा अकाउंट पर फैमिली संग एन्जॉय की वीडियो भी देखने को मिलेंगी.



 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Perizaad Zorabian, Perizaad Zorabian Films, Perizaad Zorabian Bio, Perizaad Zorabian Insta, Perizaad Zorabian Look
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com