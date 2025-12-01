विज्ञापन
Kitchen Hacks: आज भी बहुत से लोग घर पर मसाला पीसकर ही सब्जियां बनाना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कई लोग मसाला पीसते समय चावल क्यों डालते हैं अगर नहीं, तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें.

क्या आप जानते हैं मसाला पीसते वक्त कुछ लोग क्यों डालते हैं चावल? वजह जान...
Kitchen Hacks: मसाले में चावल डालकर पीसने के फायदे.

Kitchen Hacks In Hindi: आज के समय में मार्केट में मिलने वाली ज्यादातर चीजों में मिलावट देखी जाती है. दूध, पनीर, घी, मावा और बेसन जैसी चीजों में खूब मिलावट देखी जा रही है. अब तो किचन में मौजूद मसाले में भी मिलावट देखी जाती है. मिलावटी मसाले खाने से सेहत को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए कुछ लोग घर पर ही मसाला पीसना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दादी-नानी के समय से मसाले में चावल क्यों मिलाएं जाते हैं. अगर आप भी इसी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें.

हमारी दादी-नानी के पास हर चीज का जुगाड़ होता है और मसाले पीसते समय चावल डालना भी एक जुगाड़ ही है. क्योंकि ऐसा करने से मसालों को लंबे समय तक स्टोर करने और खराब होने से बचाने में मदद मिल सकती है. 

मसाला पीसे समय क्यों मिलाते हैं चावल- (Why do we mix rice while grinding spices)

1. चिपकने से रोकना- 

चावल मसालों को चिपकने से रोकता है, जिससे मसाला आसानी से पिस जाता है.

2. गांठ न पड़ना- 

चावल मसालों को समान रूप से पीसने में मदद करता है इससे मसालों में गांठ नहीं पड़ती है.

3. स्वाद बढ़ाना- 

चावल मसालों के स्वाद को बढ़ाता है और उन्हें एक अच्छा टेक्सचर देने में मददगार है. 

कब मिलाएं- मसालों को पिसने से पहले चावल मिलाएं.
कितना मिलाएं- मसालों की मात्रा के अनुसार 1-2 चम्मच चावल मिलाना ही अच्छा माना जाता है. 

घर पर पीसे मसाले खाने के फायदे- (Benefits of eating home-ground spices)

घर पर पीसे मसाले खाने के स्वाद को बढ़ाने ही नहीं सेहत के लिए भी कमाल माने जाते हैं. इनमें किसी तरह का कोई कलर और केमिकल नहीं होता है इसलिए ये पेट के लिए अच्छे माने जाते हैं. मार्केट के मिलावटी मसाले खाने से पेट खराब, उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

