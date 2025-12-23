BMC चुनाव: शिंदे मांग रहे 125 सीटें, BJP ने दिया सीटों का नया फॉर्मूला, NCP को भाव नहीं दिया

मुंबई महानगरपालिका चुनाव के लिए महायुति में सीटों के बंटवारे पर महामंथन चल रहा है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक बीती रात हुई. इस बैठक में सीटों के बंटवारे पर काफी मंथन हुआ. बीजेपी ने मुंबई महानगरपालिका चुनाव के लिए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 90 के आसपास सीटें देने का फॉर्मूला सामने रखा, जबकि एकनाथ शिंदे ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए अड़े हुए हैं.

शिवसेना को पहले 53, अब 90 सीटों का ऑफर

सूत्रों की मानें तो सोमवार रात हुई बैठक के बाद अब शिंदे और फडणवीस के बीच एक और दौर की चर्चा होगी, जिसमें सीटों के इस गणित को सुलझाने की कोशिश की जाएगी. गठबंधन की पहली बैठक में शिंदे गुट ने 125 सीटों की मांग की, जिसके जवाब में बीजेपी ने उस समय केवल 53 सीटों का प्रस्ताव दिया था, अब यह आंकड़ा 90 तक पहुंचता दिख रहा है.

NCP आज खत्‍म कर देगी सस्‍पेंस!

एनसीपी (अजित पवार) बीएमसी चुनाव को लेकर आज अहम घोषणा कर सकती है. मुंबई में NCP गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी या 'एकला चलो' की राह पकड़ेगी, इस पर आज सस्पेंस खत्म हो सकता है. सूत्रों के मुताबिक, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आज दोपहर 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जिसमें BMC चुनाव को लेकर पार्टी की आधिकारिक भूमिका स्पष्ट की जाएगी. सूत्रों के अनुसार, एनसीपी कुछ स्थानों पर स्वतंत्र रूप से महानगरपालिका चुनाव लड़ सकती है.

अजित पवार के सामने ये शर्त!

अजित पवार के सामने महायुति में एक शर्त रखी गई है. यदि मुंबई में NCP को गठबंधन के साथ आना है, तो उन्हें नवाब मलिक के अलावा कोई नया चेहरा सामने रखना होगा और मात्र 10 से 14 सीटों पर ही संतोष करना होगा. बीती रात हुई बैठक में विशेष रूप से मुंबई, ठाणे और पुणे महानगरपालिकाओं की सीटों के बंटवारे को लेकर मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के बीच विस्तार से चर्चा हुई. गठबंधन की आधिकारिक घोषणा के लिए सही समय का इंतजार किया जा रहा है, जैसे ही उद्धव ठाकरे अपना सीट फॉर्मूला घोषित करेंगे, महायुति भी मुंबई के लिए अपने पत्तों का खुलासा करेगी.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. 15 जनवरी 2026 को मतदान और 16 जनवरी को मतगणना होने वाली है. नगर निकायों में कुल 2,869 सीट के लिए मतदान होगा, जिनमें बीएमसी की 227 सीट भी शामिल हैं.