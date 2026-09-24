एशियन गेम्स में भारत ने जीते पांच मेडल, मुंबई इंडियंस ने बदला हेड कोच, पढ़ें Sports की Top-10 खबरें

एशियन गेम्स के पांचवें दिन भारत की झोली में कुल पांच मेडल आए हैं. रोइंग में सतनाम सिंह और सलमान खान ने कांस्य पदक जीता, जबकि वुशु में रोशिबिना देवी ने सिल्वर अपने नाम किया. क्रिकेट से भी बड़ी खबर है, जहां इंग्लैंड के युवा क्रिकेटर रॉबिन दास पर रेप के दो आरोप लगे हैं. इसके अलावा भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर माइक हेसन का बयान चर्चा में है और मुंबई इंडियंस ने अपना नया हेड कोच भी चुन लिया है. आइए आज की टॉप-10 खबरों पर एक नजर डालते हैं..

लक्ष्मी रतन शुक्ला शेष भारत टीम के बल्लेबाजी कोच नियुक्त

बंगाल के मुख्य कोच लक्ष्मी रतन शुक्ला को शेष भारत टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है जो एक से पांच अक्टूबर तक श्रीनगर में ईरानी कप मैच में जम्मू-कश्मीर से भिड़ेगी. शुक्ला पिछले कुछ सत्र से बंगाल के मुख्य कोच हैं और टीम रणजी ट्रॉफी के पिछले सत्र में सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर से हार गई थी. यहां पढ़ें पूरी खबर

एशियन गेम्स 2026 में सेना के दो जवान सतनाम-सलमान ने दिलाया कांस्य

भारतीय रोअर सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुषों के डबल स्कल्स इवेंट में 6:13.25 के समय के साथ ब्रॉन्ज़ मेडल जीता. वहीं, गुरुवार को नागारगावा इंटरनेशनल रेगाटा कोर्स में हुए पुरुषों के सिंगल स्कल्स फ़ाइनल में बलराज पंवार चौथे स्थान पर रहे और बहुत कम अंतर से मेडल जीतने से चूक गए. सतनाम और सलमान ने 6:13.25 का समय लेकर तीसरा स्थान हासिल किया. उनसे आगे चीन के ज़ुडी यी और यिदे नी रहे, जिन्होंने 6:09.77 के समय के साथ गोल्ड मेडल जीता, और उज़्बेकिस्तान के पावेल सोरिन और मेखरोज़बेक ममतकुलोव ने 6:10.49 के समय के साथ सिल्वर मेडल जीता. यहां पढ़ें पूरी खबर

भारतीय वुशु खिलाड़ी रोशिबिना देवी नाओरेम ने सिल्वर मेडल जीता

भारतीय वुशु खिलाड़ी रोशिबिना देवी नाओरेम ने गुरुवार को एशियाई खेलों के फाइनल में चीन की झांग शियाओयू से 0-2 से हारने के बाद महिलाओं के 60kg सांडा इवेंट में सिल्वर मेडल जीता. झांग ने टाइटल बाउट में दबदबा बनाया, दोनों राउंड 5-0 से जीतकर कुल मिलाकर मुकाबला 10-0 से अपने नाम किया. यह रोशिबिना का तीसरा एशियाई खेलों का मेडल है, जिन्होंने 2023 हांग्जो एशियाई खेलों में सिल्वर और 2018 जकार्ता-पालेमबांग खेलों में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता था. यहां पढ़ें पूरी खबर

इंग्लैंड के क्रिकेटर पर रेप का आरोप

क्रिकेट के गलियारों से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. क्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक एसेक्स की तरफ से शिरकत करने वाले युवा क्रिकेटर रॉबिन दास के ऊपर रेप के दो आरोप लगाए गए हैं. वह आगामी नौ अक्टूबर को इनर लंदन क्राउन कोर्ट में पेश होंगे. इससे पहले उन्हें पिछले साल 27 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था. उनकी गिरफ्तारी मार्च 2024 में लंदन स्थित ब्रिक्सटन इलाके में एक महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार की घटना की रिपोर्ट सामने आने के बाद की गई थी. यहां पढ़ें पूरी खबर

एशियन गेम्स में भारत-पाकिस्तान मुकाबले पर माइक हेसन के बयान ने बढ़ाया रोमांच

पाकिस्तान के मुख्य कोच माइक हेसन ने बुधवार को भारत को मौजूदा समय में सफेद गेंद के क्रिकेट में सभी टीम के लिए मानक स्थापित करने वाली टीम बताया और कहा कि अगर जापान में होने वाले एशियाई खेलों की पुरुष क्रिकेट स्पर्धा में दोनों टीम का सामना होता है तो उनकी टीम भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी. पाकिस्तान पिछले छह मुकाबलों में भारत से हार चुका है जिसमें 2025 एशिया कप के तीन मैच भी शामिल हैं. हेसन ने एशियाई खेलों के लिए पाकिस्तान टीम के जापान रवाना होने से पहले कहा, ‘इस समय सफेद गेंद के क्रिकेट में भारत ने मानक स्थापित किए हैं. मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए चुनौती सफेद गेंद के क्रिकेट में भारत की बराबरी करने की है.' यहां पढ़ें पूरी खबर

NDTV युवा के मंच को रोशन करेंगे इरफान पठान

एनडीटीवी युवा का मंच सज रहा है और एक बार फिर खेल से लेकर राजनीतिक जगत से जुड़े कई बड़े नाम एक मंच पर दिखाई देंगे. मुंबई एडिशन का भव्य आयोजन 28 सितंबर को होने जा रहा है, जिसकी थीम 'यंग वॉइस, बोल्ड डायलॉग' रखी गई है. एनडीटीवी युवा एक ऐसा मंच है जो भारत के सबसे होनहार लोगों, बेबाक आवाज़ों और बदलाव लाने वाले सबसे प्रेरणादायक लोगों को एक साथ लाता है, ताकि सार्थक बातचीत हो सके, विचारों का आदान-प्रदान हो सके और असल बदलाव लाया जा सके. एनडीटीवी युवा नई सोच, नई ऊर्जा और नए भारत की आवाज को सामने लाने का एक प्रयास है, जहां संवाद सिर्फ विचारों का आदान-प्रदान नहीं, बल्कि बदलाव की शुरुआत बनता है. यहां पढ़ें पूरी खबर

मुंबई इंडियंस को मिला नया हेड कोच

दो बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस ने 2027 विमेंस प्रीमियर लीग सीजन से पहले ल्यूक विलियम्स को अपना नया हेड कोच बनाया है. विलियम्स हेड कोच के रूप में लिसा केइटली की जगह लेंगे. विलियम्स ने 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को उसका पहला डब्ल्यूपीएल खिताब दिलवाया था. विलियम्स ने गुरुवार को एक बयान में कहा, 'मैं मुंबई इंडियंस, जो एक सम्मानित और सफल फ्रेंचाइजी है, में शामिल होने और खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के इस प्रतिभाशाली ग्रुप के साथ काम करने के लिए बहुत उत्साहित हूं. हमारे पास मिलकर कुछ बनाने, एक रोमांचक क्रिकेट खेलने और सफलता के लिए मुकाबला करने का एक शानदार मौका है. मैं इस चुनौती का इंतजार कर रहा हूं और अपने फैंस को गर्व महसूस करने के लिए बहुत कुछ देना चाहता हूं.' यहां पढ़ें पूरी खबर

ब्रीट्जके ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अकेले लड़ी जंग

मौजूदा समय में ऑस्ट्रेलियाई टीम दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज जारी है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला डरबन में खेला जा रहा है. जहां अफ्रीकी बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीट्जके ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए सबको अपना दीवाना बना दिया है. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीकी टीम की शुरूआत कुछ खास नहीं हुई थी. महज छह रन के कुल योग पर टोनी डी जोरजी बिना खाता खोले आउट हो गए. यहीं नहीं दूसरे सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक का बल्ला भी खामोश रहा. वह भी 18 गेंदों में केवल 14 रन बनाते हुए पवेलियन चलते बने. जिसके बाद मैदान में आए ब्रीट्जके ने सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए ना केवल पारी को संवारा, बल्कि अपने वनडे करियर का दूसरा शतक भी पूरा करने में कामयाब रहे. मैच के दौरान उन्होंने चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 106 गेंदों का सामना किया. इस बीच 105.66 की स्ट्राइक रेट से 112 रन बनाने में कामयाब रहे. जिसमें 14 चौके और दो खूबसूरत छक्के शामिल हैं. यहां पढ़ें पूरी खबर

सुमित और साक्षी चौधरी के हाथ लगी निराशा

भारतीय मुक्केबाज सुमित एशियाई खेलों में इराक के अल सारे अली के खिलाफ पुरूषों के 70 किलो प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चोट के कारण बाहर हो गए. हरियाणा के 23 वर्ष के सुमित पहले दो दौर में आगे थे लेकिन तीसरे दौर में एक मुक्के से बचने के प्रयास में उन्हें घुटने में चोट लगी और वह गिर गए. इसके बाद सुमित आगे खेल नहीं सके और रैफरी ने मुकाबला रोककर विरोधी को विजेता घोषित कर दिया. सुमित ने पहले मुकाबले में थाईलैंड के बुंजोंग सिनसिरी को 5.0 से हराया था. इसके अलावा गुरुवार को एशियाई खेलों में महिलाओं के 65 किग्रा वर्ग के प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय मुक्केबाज साक्षी चौधरी को कजाकिस्तान की अलुआ बाल्किबेकोवा से 2-3 से हार का सामना करना पड़ा और वह प्रतियोगिता से बाहर हो गईं. ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली हरियाणा की 26 वर्षीय साक्षी को अपने पंच सही निशाने पर लगाने में संघर्ष करना पड़ा, जबकि बाल्किबेकोवा तीनों राउंड में आगे रहीं और क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की. यहां पढ़ें पूरी खबर