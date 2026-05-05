Advertisement
विशेष लिंक
व्हाइट हाउस की एक मीटिंग और इजरायल का इंटेलिजेंस... ऐसा क्या हुआ था कि ट्रंप ने तोड़ दिया सीजफायर?

व्हाइट हाउस की एक मीटिंग और इजरायल का इंटेलिजेंस... ऐसा क्या हुआ था कि ट्रंप ने तोड़ दिया सीजफायर?

क्या आप हेल्दी नाश्ता ढूंढ रहे हैं? न्यूट्रिशनिस्ट ने ओट्स से बेहतर 6 इंडियन फूड्स बताए, देखें लिस्ट

क्या आप हेल्दी नाश्ता ढूंढ रहे हैं? न्यूट्रिशनिस्ट ने ओट्स से बेहतर 6 इंडियन फूड्स बताए, देखें लिस्ट

शरीर में पोषक तत्वों की कमी के ये 5 संकेत बिल्कुल न करें नजरअंदाज, डॉ. सौरभ सेठी ने बताए न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी

शरीर में पोषक तत्वों की कमी के ये 5 संकेत बिल्कुल न करें नजरअंदाज, डॉ. सौरभ सेठी ने बताए न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी

राज्य

  • मध्‍यप्रदेश-छत्तीसगढ़
  • राजस्थान
  • उत्तर प्रदेश
  • बिहार
  • एनसीआर
और देखें

फीफा विश्व कप 2026

क्या गीले बालों में सोने से डैंड्रफ होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट से जानिए इस आदत से स्कैल्प पर असर पड़ता है

क्या गीले बालों में सोने से डैंड्रफ होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट से जानिए इस आदत से स्कैल्प पर असर पड़ता है

आज रखा जा रहा रवि प्रदोष व्रत, जान लें पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और कथा

Ravi Pradosh Vrat 2026:
आज रखा जा रहा रवि प्रदोष व्रत, जान लें पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और कथा

धुरंधर सिंगर जैस्मीन सैंडलस ने कॉन्सर्ट के दौरान सगाई का किया ऐलान, मंगेतर से मिलवाया

धुरंधर सिंगर जैस्मीन सैंडलस ने कॉन्सर्ट के दौरान सगाई का किया ऐलान, मंगेतर से मिलवाया

इंग्लैंड में खराब प्रदर्शन की मार, यह सपोर्ट स्टॉफ 'बलि का बकरा' बनने को तैयार? पहले भी रहे कई बड़े उदाहरण

इंग्लैंड में खराब प्रदर्शन की मार, यह सपोर्ट स्टॉफ 'बलि का बकरा' बनने को तैयार? पहले भी रहे कई बड़े उदाहरण

टॉप पिक्स

वीडियो

  • फीचर्ड
लेटेस्ट
Explore More Videos

विज़ुअल स्टोरीज़

Advertisement
पांडवों के बाद हस्तिनापुर का क्या हुआ और सबसे आखिरी राजा कौन था, हैरान कर देगी कहानी
फीचर्ड

पांडवों के बाद हस्तिनापुर का क्या हुआ और सबसे आखिरी राजा कौन था, हैरान कर देगी कहानी

देखें NDTV India Live

ट्रेंडिंग ख़बरें

विचार

मतलब की बात

ज़रा हटके

शॉर्ट वीडियो

  • अयोध्या राम मंदिर के CEO की नियुक्ति प्रक्रिया तेज, 20 साल का अनुभव और हिंदू धर्म का अनुयायी होना अनिवार्य

  • समझिए क्या है ज्ञानवापी विवाद, क्यों वर्षों से चर्चा में है यह मामला?

Advertisement

ऑटो

फिल्मी

शॉपिंग

खेल

फूड

हेल्थ

जॉब्‍स

करियर / एजुकेशन

लाइफस्‍टाइल

आस्था

देश

विदेश

ज्‍योतिष

क्राइम

बिजनेस

गैजेट

फोटो