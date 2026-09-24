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कोलकाता में अदाणी ग्रुप के 2,000 बेड वाले अस्‍पताल का शिलान्‍यास, CM शुभेंदु सरकार और चेयरमैन गौतम अदाणी ने रखी आधारशिला

Adani Group Investments in West Bengal: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के न्‍यू टाउन में अदाणी ग्रुप के प्रस्‍तावित अस्पताल को जानकार, हेल्थकेयर सेक्टर में निवेश लाने के लिए राज्य सरकार की कोशिशों के तौर पर देख रहे हैं.

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कोलकाता में अदाणी ग्रुप के 2,000 बेड वाले अस्‍पताल का शिलान्‍यास, CM शुभेंदु सरकार और चेयरमैन गौतम अदाणी ने रखी आधारशिला
पश्चिम बंगाल के मुख्‍यमंत्री शुभेंदु सरकार और अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने नए अस्‍पताल की आधारशिला रखी है.
(NDTV File Photo)

पश्चिम बंगाल के मुख्‍यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने गुरुवार को कोलकाता के न्यू टाउन में 2,000 बेड के अस्पताल 'अदाणी आरोग्य मंदिर' की आधारशिला रखी. ये अस्‍पताल 2,000 बेड वाला सुपर स्‍पेशियलिटी अस्‍पताल होगा और सैकड़ों लोगों के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर खोलेगा. गौतम अदाणी के साथ उनकी पत्‍नी प्रीति अदाणी और बेटे करण अदाणी (APSEZ के MD) भी भूमि पूजन और मंचीय कार्यक्रम में मौजूद रहे. 

इससे पहले अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की. कोलकाता के न्‍यू टाउन में अदाणी ग्रुप के अस्पताल को हेल्थकेयर सेक्टर में निवेश लाने के लिए राज्य सरकार की कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है. जानकार इसे पश्चिम बंगाल में अदाणी ग्रुप की ओर से निवेश बढ़ाने की एक बड़ी पहल के तौर पर भी देख रहे हैं.  

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