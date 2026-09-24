एशियन गेम्स 2026: सतनाम-सलमान का जलवा, रोइंग में भारत को दिलाया कांस्य

भारतीय रोअर सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुषों के डबल स्कल्स इवेंट में 6:13.25 के समय के साथ ब्रॉन्ज़ मेडल जीता. वहीं, गुरुवार को नागारगावा इंटरनेशनल रेगाटा कोर्स में हुए पुरुषों के सिंगल स्कल्स फ़ाइनल में बलराज पंवार चौथे स्थान पर रहे और बहुत कम अंतर से मेडल जीतने से चूक गए. सतनाम और सलमान ने 6:13.25 का समय लेकर तीसरा स्थान हासिल किया. उनसे आगे चीन के ज़ुडी यी और यिदे नी रहे, जिन्होंने 6:09.77 के समय के साथ गोल्ड मेडल जीता, और उज़्बेकिस्तान के पावेल सोरिन और मेखरोज़बेक ममतकुलोव ने 6:10.49 के समय के साथ सिल्वर मेडल जीता.

1000 मीटर यानी रेस के आधे रास्ते तक, भारतीय जोड़ी उज़्बेकिस्तान और चीन के बाद ब्रॉन्ज़ मेडल की स्थिति में थी. इसके बाद, रेस खत्म होने से 500 मीटर पहले वे दूसरे स्थान पर आ गए, लेकिन आखिर में वे पिछड़ गए और तीसरे स्थान पर रेस पूरी की.

एशियाई खेलों में सतनाम का यह दूसरा मेडल है. 2023 में हांग्जो एशियाई खेलों में, वह भारतीय पुरुषों की क्वाड्रपल स्कल्स टीम का हिस्सा थे जिसने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता था. खेलों के दौरान एक पिछली रेस में शारीरिक परेशानी का सामना करने के बावजूद, उन्होंने वापसी की और भारत को पोडियम पर जगह दिलाने में मदद की.

वहीं, उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले के रहने वाले सलमान को 'टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम' (TOPS) में शामिल किया गया था, जिससे उन्हें बेहतरीन ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स साइंस से जुड़ी मदद मिली. एक साल बाद, उन्होंने एशियन रोइंग कप में मेडल जीता; इस कामयाबी के कारण उन्हें भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद पर प्रमोशन भी मिला.

इससे पहले, बलराज पंवार पुरुषों के सिंगल स्कल्स फ़ाइनल में 6:54.80 के समय के साथ चौथे स्थान पर रहे और ब्रॉन्ज़ मेडल जीतने से चूक गए. रेस के आधे रास्ते तक, बलराज चीन के झिवेई डेंग के पीछे सिल्वर मेडल की स्थिति में थे.

हालांकि, बलराज और उज़्बेकिस्तान के शखबोज़ खोलमुर्ज़ायेव के बीच का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं था. दुर्भाग्य से, उज़्बेक रोवर रेस खत्म होने से 500 मीटर पहले भारतीय खिलाड़ी से आगे निकल गया और बलराज पोडियम तक नहीं पहुंच पाए. चीन के झिवेई डेंग (6:38.98s) ने गोल्ड मेडल जीता, उज़्बेकिस्तान के खोल्मुर्ज़ायेव (6:41.83s) ने सिल्वर मेडल हासिल किया और जापान के तात्सुया सकुरामा (6:46.78s) ने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता.

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