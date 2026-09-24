विज्ञापन
विशेष लिंक

एशियन गेम्स 2026: सतनाम-सलमान का जलवा, रोइंग में भारत को दिलाया कांस्य

एशियन गेम्स में पांचवें दिन भारत की दमदार शुरुआत हुई है. टीम इंडिया को दिन के दूसरे ही इवेंट में ब्रॉन्ज दिलाया है.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
एशियन गेम्स 2026: सतनाम-सलमान का जलवा, रोइंग में भारत को दिलाया कांस्य
सतनाम-सलमान की जोड़ी ने दिलाई रोइंग में दिलाया ब्रॉन्ज

भारतीय रोअर सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुषों के डबल स्कल्स इवेंट में 6:13.25 के समय के साथ ब्रॉन्ज़ मेडल जीता. वहीं, गुरुवार को नागारगावा इंटरनेशनल रेगाटा कोर्स में हुए पुरुषों के सिंगल स्कल्स फ़ाइनल में बलराज पंवार चौथे स्थान पर रहे और बहुत कम अंतर से मेडल जीतने से चूक गए. सतनाम और सलमान ने 6:13.25 का समय लेकर तीसरा स्थान हासिल किया. उनसे आगे चीन के ज़ुडी यी और यिदे नी रहे, जिन्होंने 6:09.77 के समय के साथ गोल्ड मेडल जीता, और उज़्बेकिस्तान के पावेल सोरिन और मेखरोज़बेक ममतकुलोव ने 6:10.49 के समय के साथ सिल्वर मेडल जीता.

1000 मीटर यानी रेस के आधे रास्ते तक, भारतीय जोड़ी उज़्बेकिस्तान और चीन के बाद ब्रॉन्ज़ मेडल की स्थिति में थी. इसके बाद, रेस खत्म होने से 500 मीटर पहले वे दूसरे स्थान पर आ गए, लेकिन आखिर में वे पिछड़ गए और तीसरे स्थान पर रेस पूरी की.

एशियाई खेलों में सतनाम का यह दूसरा मेडल है. 2023 में हांग्जो एशियाई खेलों में, वह भारतीय पुरुषों की क्वाड्रपल स्कल्स टीम का हिस्सा थे जिसने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता था. खेलों के दौरान एक पिछली रेस में शारीरिक परेशानी का सामना करने के बावजूद, उन्होंने वापसी की और भारत को पोडियम पर जगह दिलाने में मदद की.

वहीं, उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले के रहने वाले सलमान को 'टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम' (TOPS) में शामिल किया गया था, जिससे उन्हें बेहतरीन ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स साइंस से जुड़ी मदद मिली. एक साल बाद, उन्होंने एशियन रोइंग कप में मेडल जीता; इस कामयाबी के कारण उन्हें भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद पर प्रमोशन भी मिला.

इससे पहले, बलराज पंवार पुरुषों के सिंगल स्कल्स फ़ाइनल में 6:54.80 के समय के साथ चौथे स्थान पर रहे और ब्रॉन्ज़ मेडल जीतने से चूक गए. रेस के आधे रास्ते तक, बलराज चीन के झिवेई डेंग के पीछे सिल्वर मेडल की स्थिति में थे.

हालांकि, बलराज और उज़्बेकिस्तान के शखबोज़ खोलमुर्ज़ायेव के बीच का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं था. दुर्भाग्य से, उज़्बेक रोवर रेस खत्म होने से 500 मीटर पहले भारतीय खिलाड़ी से आगे निकल गया और बलराज पोडियम तक नहीं पहुंच पाए. चीन के झिवेई डेंग (6:38.98s) ने गोल्ड मेडल जीता, उज़्बेकिस्तान के खोल्मुर्ज़ायेव (6:41.83s) ने सिल्वर मेडल हासिल किया और जापान के तात्सुया सकुरामा (6:46.78s) ने ब्रॉन्ज़ मेडल जीता.

यह भी पढ़ें:  कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए सज रहा अहमदाबाद, 5 फाइव-स्टार होटल से लेकर रिवरफ्रंट तक बड़ा प्लान

यह भी पढ़ें: किसान की बेटी, जैकी चैन की फैन, भारत की वुशु क्वीन रोशिबिना देवी ने सिल्वर जीतकर रचा इतिहास

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Asian Games 2026, Sports News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com