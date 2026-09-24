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6 रन पर लगा पहला झटका, फिर ब्रीट्जके ने ठोका शतक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अकेले लड़ी जंग, VIDEO

डरबन में दमदार बल्लेबाजी करते हुए मैथ्यू ब्रीट्जके ने अपने वनडे करियर का दूसरा शतक पूरा कर लिया है. मैच के दौरान वह 105.66 की स्ट्राइक रेट से 112 रन बनाने में कामयाब रहे.

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6 रन पर लगा पहला झटका, फिर ब्रीट्जके ने ठोका शतक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अकेले लड़ी जंग, VIDEO
मैथ्यू ब्रीट्जके

मौजूदा समय में ऑस्ट्रेलियाई टीम दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज जारी है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला डरबन में खेला जा रहा है. जहां अफ्रीकी बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीट्जके ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए सबको अपना दीवाना बना दिया है. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीकी टीम की शुरूआत कुछ खास नहीं हुई थी. महज छह रन के कुल योग पर टोनी डी जोरजी बिना खाता खोले आउट हो गए. यहीं नहीं दूसरे सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक का बल्ला भी खामोश रहा. वह भी 18 गेंदों में केवल 14 रन बनाते हुए पवेलियन चलते बने. जिसके बाद मैदान में आए ब्रीट्जके ने सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए ना केवल पारी को संवारा, बल्कि अपने वनडे करियर का दूसरा शतक भी पूरा करने में कामयाब रहे. मैच के दौरान उन्होंने चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 106 गेंदों का सामना किया. इस बीच 105.66 की स्ट्राइक रेट से 112 रन बनाने में कामयाब रहे. जिसमें 14 चौके और दो खूबसूरत छक्के शामिल हैं. 


 

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