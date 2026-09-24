एशियन गेम्स 2026 के पांचवें दिन आज भारत के सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुषों की डबल स्कल्स फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है. इससे पहले बलराज पंवार पुरुषों की सिंगल स्कल्स फ़ाइनल में पदक के बेहद करीब पहुंचकर चूक गए. बलराज 500 मीटर, 1000 मीटर और 1500 मीटर तक दूसरे स्थान पर चल रहे थे, लेकिन अंतिम 500 मीटर में जापान और उज्बेकिस्तान के रोअर्स ने उन्हें पीछे छोड़ दिया. इसके साथ ही कई भारतीय एथलीट अलग-अलग इवेंट्स में हिस्सा लेंगे. भारतीय रोअर्स अपने-अपने फाइनल में कई मेडल जीत सकते हैं, जबकि रोशिबिना देवी वुशु विमेंस 60kg फाइनल में गोल्ड मेडल के लिए मुकाबला करेंगी. एथलेटिक्स में भी कुछ मेडल इवेंट्स होंगे, जिनमें आशा इलांगो और निहारिका वशिष्ठ विमेंस ट्रिपल जंप फाइनल में और सीमा विमेंस 10000 मीटर रेस में हिस्सा लेंगी. भारत के बेहतरीन स्प्रिंटर्स अनिमेष कुजूर और गुरिंदरवीर सिंह अपनी-अपनी 100m हीट में दौड़ते हुए नजर आएंगे. (मेडल टैली)



एशियन गेम्स 2026 में 24 सिंतबर के लिए भारत का शेड्यूल

सुबह 5:10 बजे पुरुषों के सिंगल्स स्कल्स फ़ाइनल (मेडल इवेंट) में बलराज पंवार

सुबह 5:30 बजे पुरुषों के डबल्स स्कल्स फ़ाइनल (मेडल इवेंट) में सतनाम सिंह और सलमान खान

सुबह 7:10 बजे महिलाओं के फोर फ़ाइनल (मेडल इवेंट) में गुरबानी कौर, अलीना एंटो, टेंडेंटहोई हाओबिजम और पूनम

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