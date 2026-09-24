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ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती बस में लगी आग, 9 की मौत; बिहार नंबर की बस से कई ने कूदकर बचाई जान

ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर एक स्लीपर बस में लगी आग में 8 यात्रियों की मौत हो गई. इस घटना में कई अन्य यात्री भी घायल हुए. जिन्हें अलग-अलग अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है.

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ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती बस में लगी आग, 9 की मौत; बिहार नंबर की बस से कई ने कूदकर बचाई जान
ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बीती रात एक बड़ा हादसा हुआ है.
NDTV
ग्रेटर नोएडा:

दिल्ली से यूपी-बिहार जाने वाली स्लीपर बसों से जुड़ी एक और भयावह घटना सामने आई है. देर रात यमुना एक्सप्रेसवे पर एक स्लीपर बस में भीषण आग लग गई. इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई. जबकि कई अन्य बुरी तरह से झुलस गए. आलम यह था कि कई यात्रियों ने बस से कूद कर जान बचाई. रिपोर्ट के अनुसार हादसे की शिकार हुई बस दिल्ली से महोबा जा रही थी. इसका नंबर BR32 PA8647 है. ये बस राज कल्पना ट्रैवल्स की है. राज कल्पना ट्रैवल्स यूपी, एमपी, बिहार के लिए सर्विस देती है. अभी मृतकों की पहचान की जानकारी सामने नहीं आई है. 

यमुना एक्सप्रेसवे पर दायनतपुर गांव के पास हुआ हादसा

मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा यमुना एक्सप्रेस वे पर दयानतपुर गांव के पास हुआ. आग लगने की सूचना पर ड्राइवर ने बस को एक्सप्रेस वे पर रोक दिया. तड़के सुबह इस हादसे में 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई. बताया जाता है कि जिस समय ये हादसा हुआ बस में तकरीबन 35 यात्री थे. आग लगने के बाद अफरातफरी मच गई और बस की खिड़की से कूदकर कई लोगों ने जान बचाई.

एक्सप्रेसवे के किनारे ऐसे धू-धू कर जल रही थी बस

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सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान, इलाज का दिया निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में बीती रात हुई बस दुर्घटना पर संज्ञान लिया है. मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों से बात की और हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. CMO की ओर से यह जानकारी दी गई है.


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