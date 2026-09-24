मुंबई इंडियंस को मिला नया हेड कोच, कौन हैं ल्यूक विलियम्स? नीता अंबानी ने खास अंदाज में किया स्वागत

दो बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस ने 2027 विमेंस प्रीमियर लीग सीजन से पहले ल्यूक विलियम्स को अपना नया हेड कोच बनाया है. विलियम्स हेड कोच के रूप में लिसा केइटली की जगह लेंगे. विलियम्स ने 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को उसका पहला डब्ल्यूपीएल खिताब दिलवाया था. विलियम्स ने गुरुवार को एक बयान में कहा, 'मैं मुंबई इंडियंस, जो एक सम्मानित और सफल फ्रेंचाइजी है, में शामिल होने और खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के इस प्रतिभाशाली ग्रुप के साथ काम करने के लिए बहुत उत्साहित हूं. हमारे पास मिलकर कुछ बनाने, एक रोमांचक क्रिकेट खेलने और सफलता के लिए मुकाबला करने का एक शानदार मौका है. मैं इस चुनौती का इंतजार कर रहा हूं और अपने फैंस को गर्व महसूस करने के लिए बहुत कुछ देना चाहता हूं.'

एमआई की मालकिन नीता अंबानी ने कहा, 'हमें मुंबई इंडियंस परिवार में ल्यूक विलियम्स का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है. ल्यूक एक विजेता हैं और अपने साथ बहुत सारा अनुभव, महिलाओं के खेल की गहरी समझ और खिलाड़ियों को विकसित करने की एक मजबूत प्रतिबद्धता लेकर आए हैं. मैं ल्यूक और पूरी टीम को इस रोमांचक नए अध्याय की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं देती हूं.'

उन्होंने कहा, 'हमारी लड़कियों ने डब्ल्यूपीएल में एक शानदार विरासत बनाई है. मुझे विश्वास है कि ल्यूक के निर्देशन और हरमन के नेतृत्व में, वे आगे बढ़ती रहेंगी, और ज्यादा सफलता हासिल करेंगी और हर जगह युवा लड़कियों को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करेंगी.'

विलियम्स के लिए सबसे पहली प्राथमिकता आने वाले सीजन से पहले एमआई के प्लेयर रिटेंशन और ऑक्शन की रणनीति बनाना होगी. डब्ल्यूपीएल के पांचवें संस्करण के लिए प्लेयर रिटेंशन की आखिरी तारीख 28 सितंबर है. नीलामी 28 अक्टूबर को कोच्चि में होने वाली है.

बीसीसीआई के एक बयान के मुताबिक, यह टूर्नामेंट 14 जनवरी से 7 फरवरी 2027 तक खेला जाएगा, हालांकि इस बड़े पांच-टीम टूर्नामेंट के मेजबान शहरों का खुलासा होना अभी बाकी है.

कौन हैं ल्यूक विलियम्स?

ल्यूक विलियम्स पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं. मौजूदा समय में वह टीमों को कोचिंग देते हैं. 46 वर्षीय ल्यूक का जन्म ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में हुआ था. वह दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की तरफ से प्रथम श्रेणी क्रिकेट में भी शिरकत कर चुके हैं. हाल में उनकी गिनती महिला क्रिकेट के सफलतम कोचों में होती है.

ल्यूक विलियम्स की विशेष उपलब्धियां

- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की महिला टीम ने उनकी देखरेख में साल 2024 का खिताब अपने हाथ में उठाया था.

- यही नहीं एडिलेड स्ट्राइकर्स की महिला टीम भी उनकी देखरेख में BBL का खिताब अपने नाम कर चुकी है.

- साल 2025 में वह इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के सहायक कोच के तौर पर कार्य कर चुके हैं. (आईएएनएस इनपुट के साथ)

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